Медики назвали сюжети снів у людей з психічними порушеннями

Людям, що страждають психічними порушеннями, можуть снитися сни з певними сюжетами.

Медики розповіли, що відображенням проблем з психікою є кошмарні сновидіння, що провокують почуття вкрай сильного страху, наростаючого всеохоплюючого жаху. При цьому, за словами сомнологів, «у момент усвідомлення, що це сон, приходить полегшення”.

Фахівці назвали подібні особливості варіантом панічних атак.

При наявності такого психічного порушення, як депресія, сюжети снів включають знаходження в похмурих, неприємних для людини місцях. Крім того, людям, які переживають депресію властиво бачити сни уві сні, про це поінформував «Рамблер».

Також медики назвали ще один поширений сюжет сновидінь у людей з психічними порушеннями – “якщо людина спостерігає за своїми похоронами, відчуваючи себе живою і мертвою одночасно”.