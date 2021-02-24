Санкции не запрещают Медведчуку пользоваться домами, автомобилями и одной из самых больших яхт в мире

По мнению журналиста-расследователя Дениса Бигуса, санкции, наложенные на недвижимость нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука, – просто “обидная пощечина”, а действительно болезненно для него попадание под санкции бизнеса и самолетов.

Глава политсовета партии “Оппозиционная платформы – За жизнь” и нардеп от этой политсилы, кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук после попадания под санкции продолжит использовать свою недвижимость и дорогой транспорт, отмечает в обзоре на YouTube-канале руководитель проекта Bihus.info Денис Бигус.

Он напомнил, что как по официальным данным, так и по информации, полученной благодаря расследованиям, Медведчук владеет огромной закрытой территорией и поместьем в Закарпатье, возле села Ждениево, двумя особняками в Киеве – на Соломенке и в Пуще-Водице, и еще примерно полусотней домой и квартир по всей Украине, включая по несколько квартир в комплексе “Диамант” в центре Киева и комплексе на Грушевского, рядом с Верховной Радой.

“На Грушевского Медведчук – сосед с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, так что теперь может демонстративно не здороваться с ним в лифте”, – отметил Бигус.

Отдельно журналист упомянул виллу Медведчука в Крыму, на которой когда-то, по его данным, чета принимала в гостях Путина. “На нее особенно санкции не наложишь, но, может быть, теперь ему не будут давать для поездок туда в сопровождение полицейских, а то был такой бонус”, – добавил он.

Кроме того, нардеп владеет автомобилями, которые, по мнению журналиста, даже не имеет смысла перечислять, и одной из самых дорогих в мире яхт – пятипалубной Royal Romance (СМИ оценивали ее стоимость примерно в $200 млн).

Журналист отметил, что теоретически все это имущество находится под санкциями, а счета – арестованы.

“Но есть одно “но”. Если вы думаете, что увидите Медведчука, который на OLX ищет себе недорогую однушку в аренду где-то на Позняках и едет рядом с вами в метро, то, конечно, нет. Пользоваться своими домами, автомобилями ему санкции не запрещают. А чтобы иметь деньги в кармане, достаточно воспользоваться картой любой из офшорок или взять горсть кеша из багажника. Санкции на недвижимость – это такая обидная пощечина, когда твое выпестованное гнездышко уже как бы и не совсем твое”, – прокомментировал Бигус.

По его оценке, “действительно болезненные” для Медведчука в санкциях две вещи – блокировка бизнеса, особенно нефтетрубопровода, и самолетов.

Медведчук – один из самых богатых депутатов Верховной Рады. Он входит в сотню самых богатых украинцев по версии журнала НВ за 2020 год. Издание оценило его состояние в $776 млн, он занимает 10-е место в рейтинге.