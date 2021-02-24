Один из обвиняемых в убийстве журналистки на Мальте признал свою вину

Один из трех обвиняемых в убийстве мальтийской журналистки Дафне Каруаны Галиции Винсент Мускат признал себя виновным. Адвокат Муската сообщил суду, что его подзащитный регистрирует признание всех обвинений, которые ему предъявили.

Об этом сообщает Malta Today.

Мускат, Джордж Деджоржио и его брат Альфред Деджоржио обвиняются в приобретении, установке бомбы под автомобиль и приведении ее в действие.

Мускат изменил свое заявление о виновности во время досудебного сбора доказательств. Он находится под арестом с декабря 2017 года. Двое других обвиняемых продолжают настаивать на своей невиновности.

Ранее Мускат подал президенту прошение о помиловании, но оно было отклонено Кабинетом министров.

Напомним, мальтийская журналистка погибла 16 октября 2017 года во время взрыва ее автомобиля. За 15 дней до смерти журналистка подавала в полицию заявления о том, что ей угрожают.

В июле 2018 года генеральный прокурор Мальты снял обвинения с премьера страны Джозефа Муската, которого подозревали в злоупотреблениях и получении выгоды от тайной оффшорной компании. Это дело расследовалось 15 месяцев после того, как Дафна Каруана Галиция обнародовала информацию, что жена премьера Мишель владела компанией Egrant, которая фигурировала в офшорном скандале и отмывала деньги компании, связанной с семьей президента Азербайджана.