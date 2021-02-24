«Бородатых» жестко «крепили». Нардепы рассказали как удалось собрать голоса за закон по Витренко

Сегодня Верховная Рада приняла правки в законопроект, которые возвращают полномочия исполняющим обязанности министров и делают и.о. министра фактически полноценным главой министерства (его еще называют «закон по Витренко»).

Отметим, что за данный документ проголосовали в том числе и 18 депутатов от фракции «За будущее» (их называют группой олигарха Игоря Коломойского в Раде), а также депутаты из фракции «Слуги народа», связанные с олигархом.

При том, что ранее они не голосовали.

По слухам, у олигарха стали более внимательными к просьбам Офиса президента после того, как был задержан один из бывших топ-менеджеров «Приватбанка» и Офисом генпрокурора были выписаны подозрения еще двум фигурантам дела.

Уже после голосования «Страна» опросила депутатов от «Слуги народа», насколько это действительно повлияло на ход голосования.

«Бородатых» вызвали в Офис президента»

По словам источника «Страны» в руководстве фракции говорит, что на группу Коломойского было оказано давление.

«По моей информации, «бородатых» еще в четверг вызывали в Офис президента для проработки и очень жестко «крепили». Насколько я понимаю, ребята поняли, что больше «петлять» не получится. И без них голоса собираются, а из-за неголосования будут проблемы. Уж не знаю, какие аргументы шли в ход, но для Зеленского это (принятие законопроекта — Ред.) была мегапринципиальная позиция. И эта группа решила не «драконить» президента», — рассказал источник.

По его мнению, законопроект №4531 показал, что ОП укрепил влияние в Раде и собрал заново монобольшинство, присовокупив «Доверие» и «За будущее».

«Все будет как и раньше. Яценко не при чем»

В тоже время, народный депутат от «Слуги народа», которого относят к группе Коломойского отрицает, что ее позиция по отношению к Офису президента поменялась.



«Для ОП и лично президента эта история оказалась важнее, чем она есть на самом деле. И выглядит наше сопротивление таким образом, как будто парламент взялся поучать президента, а это неправильно», — заявил он.

При этом он не считает, что Витренко будут пробовать назначить полноценным руководителем министерства в ближайшее время. «Не вижу шансов протащить его в министры. Сегодня был компромисс (между сторонниками и противниками Витренко в правительстве — Ред.) Если у него есть видение работы Минэнергетики, пусть реализовывает, но не как министр», — комментирует источник.

Он также отрицает влияние случая с экс-замглавы «Приватбанка» Владимира Яценко.

По его словам, голосование за законопроект №4531 «не показатель» укрепления дисциплины в монобольшинстве и совместной работы людей Коломойского с остальными группами влияния во фракции СН. Мол, все будет как и раньше: «одни законопроекты будут собирать по 300 голосов, другие — меньше 226».