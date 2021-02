Александр Прочухан, Константин Мамчур и Чеслав Пестюк: мошенники на миллиард

Чеслав Пестюк, Константин Мамчур, Александр Прочухан и Павел Крымов официально признаны организаторами финансовой пирамиды Questra holdings и Five Winds Asset Management.

Пестюк Чеслав Юрьевич, Павел Геннадиевич Крымов и Константин Мамчур создали на территории Украины мошенническую схему сбора денег через финансовую организацию «Квестра Холдинг». Организаторы финансовой пирамиды всячески пытаются показать, что это серьезная компания, которая ведет бизнес по покупке и продаже долговых обязательств, в том числе акций компаний, проводящих первичное размещение своих ценных бумаг на фондовой бирже (IPO). Впрочем, Five Winds Asset Management и Questra holdings являются обычными пирамидами. В чем уже признался один из организаторов Павел Крымов и мозг аферы — Александр Прочухан.

Причем по легенде аферистов, у Квестра Холдинг испанские корни. Вероятно именно на это ведутся жертвы мошенников, передавая под управление свои финансы. У Испанской компании SFG Group, из которой якобы и выросла Квестра Холдинг, счет жизнедеятельности начинается еще с 2003 года. По проверке же оказалось, что никакой SFG Group вообще не существовало. А Квестра Холдинг зарегистрирован на Британских виргинских островах летом 2015 года под регистрационным номером 1769610. У данных оффшоров (как и у многих) все стандартное: номинальные владельцы, нет уставного капитала, нет бухгалтерской отчетности, регуляции, контроля.

Хотя косвенно организаторы пирамиды действительно неким образом связаны с Испанией, зачастую наведываясь сюда на отдых. Здесь же обосновалась и Екатерина Левицкая, которая действительно работает в Испанском офисе Квестра Холдинг. Офис был открыт для составления договоров, отправки корреспонденции. Опять же для предъявления потенциальным жертвам факта того, что фирма работает, офис действительно имеется. Помимо этого, офисы компании открываются и на территории Украины. Деньги жертв вкладываются в аферу через наличный расчет в офисах Константина Мамчука, который открыл их на Западной и Центральной Украине. Афера принимает огромный масштаб, тем более потерявшие свои деньги вкладчики, не спешат заявлять о своих потерях. На фоне таких потерявших свои суммы имеются и те, кому деньги все-таки были возвращены, ведь чтобы афера могла принять вселенский масштаб, необходимо «прикармливать» некоторых участников, которые будут обоснованно выступать в защиту мошенников. Активным участником мошеннической организации Квестра Холдинг является и Прочухан Александр, владелец химчистки в Виннице. По некоторым данным часть денег, полученных с помощью аферы, обналичивается через его ООО «БІЛА ЛІЛІЯ».

На фото: Александр Прочухан Николаевич

Все эти люди, сплотившиеся в организованную преступную группу, также возможно причастны и к другим подобным аферам. В частности называются — Финансовая пирамида Формула Денег, Золотое Сечение и FD Invest. На видео представлены Александр Прочухан и Чеслав Пестюк:

А вот и Чеслав Пестюк, Павел Крымов, Константин Мамчур и Александр Прочухан в другой афере «Золотое Сечение и Формула Денег»:

Questra Holdings Inc не имеет регистрации в Испании, и не является Представительством Questra Holdings Inc BVI в Испании, по причине отсутствия вообще каких-либо документов. Банковский счет аферы Questra Holdings Inc тоже не находится в Испании, а находится в ещё одном оффшоре (Кипр), куда в 99% деньги вообще не попадают. Счет открывается за пару дней, стоимость счета 450 долларов США, требований даже минимальных нет, информацию о владельце можно получить только по решению суда Кипра. Единственное, где украинские аферисты дали маху (в попытке показать крупный Trust Score счета, это указание страны владельца счета), который проверяется на бирже кредитов Perfect Money, E7165112 принадлежит стране Украина. То есть владелец счета, в профиле указал Украина, но никак не Испания. Так же, одному из предполагаемых организаторов этой аферу — Константин Мамчур (о нем дательнее позже), по одному из конкурсов приходит смартфон, и увы не из Испании, а из … Киева. После упоминания этого, идет попытка оправдать посылку мол купили в стране проживания, но на телефоне стоит графировка Questra Holdings — что подобную «легенду» отметает как таковую (ТТН накладная за номером 59000129761402).

Важно отметить, Questra Holdings Inc, Questra World, Atlantic Global Asset Management, AGAM (questra.es, questraworld.es, atlanticgam.es) — являются одним проектом от аферистов и мошенников со стажем Александра Прочухана (Винница, Украина), Чеслава Юрьевича (Минск, Белоруссия), Константина Мамчура (Хмельницкий, Украина). На днях был открыт офис в Ростове-на-Дону. Молодые аферисты собирают людей среднего и пожилого возраста, и с голливудскими улыбками обещают горы золотые. Выбор делает каждый сам. Не перекладывая ответственности на окружающих и государство. Предупреждён — вооружён.