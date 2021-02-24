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В Україні запустили новий електронний сервіс платників податків

24.02.2021

Відомості про доходи можна подавати за допомогою нового сервісу. Цифрова трансформація Державної податкової служби триває.

Електронний кабінет дозволить вказувати суми триманих податків та виплачених доходів. Про це 22 лютого повідомили у пресслужбі відомства.

Електронний документ засвідчений відповідною кваліфікованою електронною печаткою ДПС. Вона є аналогом документа, виданого представниками контролюючого органа у паперовій формі.

Правовий статус підпису є змога перевірити на офіційному веб-сайті. Одержувач електронного документа отримує можливість ідентифікувати підписувача такого документа та перевірити його цілісність. У відомстві додали, що новому е-сервісу також надано можливість отримати особою інформацію про свої доходи за період, починаючи з І кварталу 1998 року за будь-які п’ять років.

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