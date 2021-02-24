Порно-крот в Тас-Комбанке

Недавно я опубликовал расследование, в котором рассказал о том, как платежная система Interkassa за обслуживание сайтов, распространявших детскую порнографию — попала в пожизненный «бан» платежной системы MasterCard.

Еще в июле в лентах новостей промелькнула информация о том, что платежная система наложила на Приватбанк громадный штраф в размере 160 тысяч долларов. Как выяснилось, процессинг ПриватБанка принимал оплаты за просмотры секса по веб-камерам, а платёжной системой, которая принимала платежи, оказался интегратор Liqpay*Interkassa. В письме MasterCard в ПриватБанк указано, что эта система принимала оплаты картами в интересах сайта с детским порно.

MasterCard отправил систему Liqpay*Interkassa в пожизненный бан, согласно условиям своей системы безопасности Member Alert To Control High-risk Merchants (MATCH). То есть, запретил банкам-членам своей системы принимать и обрабатывать платежи через этого «мерчанта». Однако система после этого отнюдь не умерла, а получила новую жизнь — теперь Interkassa партнер платежной системы Visa, и процессируется в ТАС-Комбанке Сергея Тигипко.

От чего сразу же возник вопрос к Тигипко и его ТАС-Банку: осведомлён ли его менеджмент об «успехах своих партнёров, и кто там так любит детское порно? Ответ пришел неожиданно, и стал еще одним доказательством тому, что гений господина Тигипко по управлению коммерческими банками — несколько преувеличен.

В ТАС-Комбанке есть заместитель председателя правления Валерий Даниленко. Он является прямым родственником главы и соучредителя Interkassa Игоря Зотько — тот женат на сестре супруги Даниленко Ирины.

Обе сестры занимаются кройкой и шитьем, и открыли совместный бизнес по изготовлению детской одежды. Таким образом, можно сделать вывод о том, что зампред правления ТАСа одной рукой прикрывает историю с обслуживанием детского порно, а другой — получает за это откаты от своего родственника за то, что его компанию процессирует его же банк. Что является либо конфликтом интересов, когда Тигипко не видит крота под носом, либо согласованной схемой.

Впрочем, возможно, ему теперь не до банка — после покупки Кузни на Рибальском у Порошенко он теперь оружейный барон 🙂

Сергей Пивоваров