Директор института судебных экспертиз предоставил фальшивое удостоверение для получения статуса УБД

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин предоставил поддельное удостоверение к нагрудному знаку «За разминирование», на основании которого получил статус участника боевых действий и удостоверение ветерана войны.

Об этом сообщила народный депутат VIII созыва Надежда Савченко, опубликовав соответствующие документы в Facebook.

ГБР в августе 2020 года зарегистрировало уголовное производство по факту мошенничества, совершенного в особо крупных размерах директором Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Александром Рувин.

Досудебное расследование начато по заявлению бывшего начальника Генерального штаба Владимир Замана. Сообщается, что Рувин в 1996 году подделал удостоверение к нагрудному знаку «За разминирование», которым он был, якобы, награжден на основании приказа Министра обороны СССР в мае 1989 года.

Рувин предоставил этот поддельный документ в комиссию Прикарпатского военного округа в августе 1996 года и на основании его получил статус участника боевых действий и удостоверение ветерана войны. На самом деле такого приказа не было, что документально подтверждено ответами архивных учреждений.

В дальнейшем, используя статус участника боевых действий, Рувин продвигался по службе в правоохранительных органах и пользовался соответствующими льготами.

Незаконность получения Рувин статуса участника боевых действий подтверждено результатами проверки Генерального штаба Вооруженных Сил, которые изложены в письме начальника управления персонала Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майора Игоря Лысенко от 28 августа 2020 года.

Поскольку документы, разоблачающие подделку Рувин выписки из приказа Министра обороны СССР от 17.05.1989 №144, находятся в архивах Москвы, то в руках российских спецслужб есть хороший компромат для вербовки директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, имеющего допуск к работе с секретной информацией и все возможным степеням секретности.

При этом, Рувин неоднократно рассказывал, как он в советское время воевал в Афганистане. На самом деле свой боевой путь Рувин прошел на территории Прикарпатского военного округа.

О способности директора научно-исследовательского института «обслуживать» любую власть и оказывать любые экспертные выводы давно ходят легенды. В частности, в записях, тайком сделанных в кабинете бывшего директора ГБР Романа Трубы, содержится эпизод, датированный 3 сентября 2019 года, где глава бюро и руководитель первого управления организации досудебных расследований ГБР Олег Корецкий обсуждают уголовное производство, фигурантом которого является Петр Порошенко. Труба говорит, что «надо прогнать фигуранта через полиграф, а Рувин обеспечит необходимый экспертный вывод — достаточно, чтобы ему позвонили из Офиса президента и директор КНИИСЭ все выполнит».

Отмечается, что Рувин регулярно привлекают к проведению экспертиз, где заранее известно, какой вывод необходимо написать — прежде всего, в области военной экспертизы. И это при том, что военные эксперты КНИИСЭ, его директор Александр Рувин, не имеют квалификации судебных экспертов с правом проведения военных экспертиз. Эту квалификацию Рувин присвоил себе сам, подобно тому, как он выдал себе нагрудный знак «За разминирование». Несмотря на это, Министерство юстиции в нарушение нормы Закона своим внутренним приказом от 3 марта 2015 года утвердило «Положение о квалификационных комиссиях и аттестации судебных экспертов», позволив создать экспертно-квалификационную комиссию при КНИИСЭ, который не является министерством или другим центральным органом исполнительной власти.

В феврале 2020 года Минюст признал, что комиссия при КНИИСЭ не имеет законных полномочий присваивать квалификацию судебного эксперта и приказом от 3 февраля 2020 года внес изменения в «Положение о квалификационных комиссиях и аттестации судебных экспертов».

Однако, Рувин и его подчиненные так и не были лишены незаконно полученных свидетельств военных экспертов.

Государственное бюро расследований пыталось закрыть уголовное производство по факту совершения Рувин мошенничества в особо крупных размерах. По жалобе Замана следственный судья Печерского районного суда Киева 14 января 2021 года отменил постановление о закрытии уголовного производства и обязал ГБР продолжить расследование.