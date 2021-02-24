Хлої Кардаш’ян спровокувала чутки про заручини

Якщо два дні тому всі обговорювали розлучення Кім Кардаш’ян і Каньє Веста, то сьогодні увагою ЗМІ заволоділа Хлої Кардаш’ян. Останній пост реаліті-зірки в Instagram спровокував чутки про заручини Хлої з Трістаном Томпсоном.

Знімок 36-річної Кардаш’ян викликав багато суперечок: сама публікація являє собою рекламу (Хлої просуває свою нову лінію взуття Good American), однак значних розмірів кільце на безіменному пальці зірки наводить на певні думки.

Крім того, Хлої в коментарях під публікацією (де, зрозуміло, посипалися запитання про заручини) не спростовує припущень передплатників, але й не підтверджує їх.

Томпсон, варто відзначити, теж відзначився серед коментаторів. Жартома він написав:

Вау! Який ідеальний газон!

Трістан і Хлої розлучилися в 2019 році після численних публікацій у таблоїдах про невірність спортсмена. Однак в серпні 2020-го стало відомо, що знаменитості, які виховують спільну доньку Тру, дали своїм відносинам другий шанс.