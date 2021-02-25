Вчені з’ясували оптимальну тривалість тренування для здорового серця

Дослідники вивчили зв’язок між фізичною активністю і серцево-судинними захворюваннями і виявили, що здоров’я серця безпосередньо залежить від кількості і часу тренувань. Було встановлено, що у людей, які часто займаються спортом, набагато менше шансів зіткнутися з серцево-судинними захворюваннями.

Однак фахівці виявили, що, коли мова заходить про вид фізичної активності, не було великої різниці в перевагах від декількох хвилин бігу в день або декількох годин ходьби на тиждень.

У новому дослідженні взяли участь понад 90 тис. осіб. Всі вони носили трекери і не мали в анамнезі проблем з серцем. Учасників розділили на чотири групи, кожна з яких повинна була займатися певним видом фізичної активності.

В результаті було встановлено, що у добровольців з найменш активної групи ймовірність серцевих захворювань виявилася більш ніж в два рази вище, ніж у самих спортивних учасників. У групі, де фізична активність була помірною, ризик проблем з серцем знижувався на 30%.

Що стосується тривалості занять, то вчені не виявили верхньої межі. Учасники, які найбільше рухалися-ходили більше двох годин на день – враховувалися як фізичні вправи, так і повсякденні заняття, в тому числі покупка продуктів або робота по дому), а також ті, хто інтенсивно тренувався 50 хвилин або більше на тиждень, показали приблизно рівні переваги.