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На Шулявці у Києві прорвало теплотрасу. Вода затопила перехід (фото)

25.02.2021

У Києві на Шулявці сталася аварія на теплотрасі. В результаті гаряча вода затопила підземний пішохідний перехід.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що аварія сталася близько 02:00 на проспекті Перемоги, 39. В результаті прориву тепломережі гаряча вода через дренажну систему потрапила у пішохідний перехід. На даний момент аварійна бригада локалізувала аварію та відкачує воду.

Аварія не призвела до припинення опалення в навколишніх будинках, ремонтні роботи планується завершити після опівночі.

Пошкоджений трубопровід було введено в експлуатацію 42 роки тому (1979-го). Повна заміна цієї ділянки тепломережі запланована на цей рік.

Фото: аварія на тепломережі (kyivcity.gov.ua)

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