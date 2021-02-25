АСВ требует с бывших менеджеров банка «Югра» и ряда компаний еще 21,6 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов подало очередной иск к лицам, контролировавшим банк «Югра». Сообщение об этом опубликовано на днях на сайте АСВ.

Как уточняется, заявление было направлено в Арбитражный суд Москвы 17 февраля этого года. Агентство требует с ряда физических лиц и компаний в общей сложности более 21,617 млрд рублей: по требованию почти на 18,385 млрд рублей ответчиками значатся 15 физлиц и четыре компании, по требованию примерно на 2,231 млрд — 14 физлиц и эти же четыре компании, по требованию на 1,002 млрд рублей — 11 физлиц и снова те же самые четыре компании.

В число ответчиков-физлиц по всем требованиям входят Алексей Хотин, который был ключевым бенефициаром «Югры», бывший председатель правления и член совета директоров банка Дмитрий Шиляев и бывший член совета Алексей Нефедов. Ранее в феврале этого года им, а также экс-директору филиала банка в Москве Нине Черновой, которая числится среди ответчиков по требованиям на 18,385 млрд и на 2,231 млрд рублей, были предъявлены официальные обвинения по многомиллиардному уголовному делу. Также в иске фигурируют другие бывшие топ-менеджеры «Югры» и иные лица.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Ответчиками-юрлицами значатся АО «Комплексные инвестиции» (эта компания входила в число структур, через которые Алексей Хотин владел своей долей в банке), а также АО «Иреляхнефть», ООО «Миллениал» и ООО «Иреляхское».

Ранее АСВ уже неоднократно сообщало об исках к бывшим контролирующим лицам «Югры».

АСВ осуществляет процедуру конкурсного производства в банке, который лишился лицензии 28 июля 2017 года, а в сентябре 2018-го был признан банкротом. Банк пытался обжаловать оба решения (в частности, называя рост «дыры» в капитале результатом действий временной администрации, введенной в «Югру» еще до отзыва лицензии), но безуспешно.

По данным АСВ, сейчас объем неудовлетворенных требований кредиторов-физлиц первой очереди составляет 14,55 млрд рублей.

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