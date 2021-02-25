З App Store зникнуть дорогі додатки

Apple почала блокувати програми з необгрунтовано високою вартістю підписки.

Про це повідомляє видання 9to5mac.

Журналісти отримали в своє розпорядження лист від App Store, спрямований одному з розробників. У тексті говорилося, що його сервіс знімається з публікації в онлайн-магазині, так як вартість їхніх послуг дуже висока. Зокрема, модератори зробили висновок, що вартість вбудованих покупок «не відображає цінність функцій і контенту, пропонованих користувачу».

Автори припустили, що таким чином модератори Apple борються з шахрайством і занадто дорогими додатками. Журналісти зв’язалися з одержувачем листа і з’ясували, що в кінцевому підсумку розробнику вдалося відстояти свій продукт, і його сервіс не зникне з App Store.

У розмові з виданням фахівець заявив, що у нього вийшло довести модераторам App Review, які займаються перевіркою додатків, що ціна підписки виправдана. Розробник пояснив, що сервіс використовує платні API для виконання певних сценаріїв.

Представники App Store не стали підтверджувати припущення про те, що останнім часом Apple почала боротися з додатками, які мають підозріло високу вартість. Фахівці послалися на один з пунктів правил публікації програм, згідно з яким додаток в App Store не повинен вводити в оману або обманювати користувачів сервісу.