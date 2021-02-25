Китайський суд змусив чоловіка оплатити жінці роки домашньої безкоштовної праці

Китайський суд після розлучення підрахував, що чоловік після розподілу майна повинен оплатити жінці еквівалент 7700 доларів США за безкоштовну роботу вдома впродовж п’яти років шлюбу.

Цей випадок є частиною ширших дебатів про роль домашньої праці в Китаї (й не тільки в цій країні).

Про це йдеться в матеріалі гонконзької SCMP.

Судове рішення про розлучення між чоловіком на прізвище Чен і жінкою на прізвище Ван, одруженими в 2015 році й розлученими в 2020, спричинило дебати про неоплачувану домашню працю. В соцмережі Вейбо ці дебати переглянули 400 млн разів.

На розлучення подав Чен – на той час пара вже кілька років жила окремо, й дитина жила з матір’ю. Жінка попросила розділити майно, а також через суд затребувала фінансову компенсацію, оскільки чоловік не брав участі в домашній роботі й догляді за спільною дитиною.

Крім того, Чен зраджував дружині.

Суд вирішив, що Чен має платити еквівалент 300 доларів на місяць у вигляді аліментів на дитину, а також компенсувати 7700 доларів (50 тисяч юанів) за п’ятирічний період, коли тільки вона здійснювала догляд за дитиною та домашню роботу.

Це рішення спричинило фурор у китайській соцмережі Weibo.

Суд виніс рішення на основі нового законодавства про шлюб, яке вступило в силу в Китаї з 1 січня 2021 року. За однією зі статей, сторона, яка більше часу приділяє догляду за дітьми, літніми, вивільняючи час для оплачуваної праці іншої сторони, має право на компенсацію в разі розлучення. Сторони повинні домовитися про суму між собою, але якщо не зможуть – вирішує суд.

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