НАТО вновь причудилась «угроза» от России

С таким заявлением выступил командующий Европейского командования Вооруженных сил США и верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в ЕС генерал Тод Уолтерс. Его слова передает корреспондент The Moscow Post .

«Россия совершает злонамеренные действия, направленные на дестабилизацию во всем мире, многие эти действия совершаются в Европе… Россия продолжает представлять угрозу существованию США и наших европейских союзников», — считает он.

По словам Уолтерса, якобы Москва хочет сохранить свое влияние, «используя силу», чтобы «принудить» соседние государства. Он утверждает, что Россия «пытается запугать», а также «разобщить» США, несмотря на то, что в сторону Москвы идет «международное осуждение» и ограничительные меры.

Также в своем выступлении Уолтерс не забыл упомянуть Китай, обвинив Пекин и Москву в том, что страны якобы пытаются милитаризировать Арктический регион.

Напомним, 20 февраля прошла Мюнхенская конференция. Впервые с 1995 года на нее не пригласили официальных представителей России. Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Вашингтон не оставит Европу в одиночестве, наедине «с угрозами» со стороны России и Китая.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель посчитала необходимым выработать общую стратегию общения с Россией. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за общения с Москвой, отметив важность сотрудничества.

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