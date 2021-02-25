Песков ответил на слухи о послании Путина Федеральному собранию

Дата оглашения послания президента Владимира Путина Федеральному собранию пока не определена, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на слухи о том, что мероприятие состоится в течение недели после 24 февраля.

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Песков подчеркнул, что прессу уведомят о дате послания.

Пресс-секретарь президента напомнил, что послание главы государства Федеральному собранию — это набор задач по развитию страны в самых разных областях. По его словам, при подготовке к выступлению будут учитываться прошедшие протестные акции, а также предстоящие выборы в Госдуму.

8 февраля пресс-секретарь российского лидера уточнил, что в своем выступлении Путин будет говорить о социально-экономическом, технологическом и ином развитии страны.

В ноябре стало известно о переносе мероприятия на начало 2021 года.

В предыдущий раз Путин обратился с посланием к Федеральному собранию в январе 2020 года. Тогда одним из самых главных заявлений в его выступлении стало предложение о внесении изменений в Конституцию России.