Пашаев, и его не свадебный «захват»

Август Васильевич Рерих, бывший владелец знаменитого ансамбля зданий среди которых был и флигель в Малом Харитоньевском переулке (бывшая ул. Грибоедова), похоже, в гробу переворачивается. Этот флигель несколько десятков лет служил мастерской известному художнику -монументалисту Марлену Чтчяну. И вдруг, в одночасье, попал в загребущие лапы весьма сомнительных бизнесменов, чьи методы едва ли можно назвать дружественными. Этот флигель Августа Рериха входил в ансамбль зданий, в которых располагается и Грибоедовский ЗАГС столицы.

И хотя Марлен Григорьевич сразу обратился в полицию — дело находится УВД по Центральному административному округу Москвы — люди в погонах ведут себя, мягко говорят, индифферентно: на «украденный» особняк даже не наложен арест!

А что, если завтра таким вот «коллекционерам» культурного наследия захочется оттяпать кусок Третьяковской галереи или же отпилить сегмент Кремлевской стены? Летаргический «сон» полиции в ЦАО Москвы просто шокирует.

Но как стала возможна такая «дьяволиада» — другое определение всему произошедшему подобрать сложно — в центре Белокаменной? И к тому же с личностью известной, уважаемой и почитаемой?

В темной истории, случившейся в Малом Харитоньевском переулке, разбирался корреспондент The Moscow Post .

В деле — экс-полицейский Мартиросян

В этом году известный художник Марлен Григорьевич Чтчян будет отмечать свое 85-летие. Десятки столичных музеев и галерей уже предложили Мастеру организовать у себя юбилейную выставку. Но настроения у художника после всего случившегося неважное. Он отказался делать юбилейный показ. Почему?

Некоторое время тому назад Марлен Григорьевич решил привести в порядок все свои бумаги, в том числе и на мастерскую в бывшем флигеле Августа Васильевича Рериха… И вдруг выяснил, что на особняк в Малом Харитоньевском переулке он уже не имеет никаких прав! Строение принадлежит не ему, а другому человеку. Новый владелец — сын его лучшего друга, бывший полицейский Карапет Мартиросян. Но как такое стало возможно?

«Схема такая же, как с громкой историей по отъёму наследства актера Алексея Баталова, — рассказывает известный правозащитник Дмитрий Романенко, — подписал, особо не вдаваясь, и недвижимость, которая была ваша – теперь стала наша».

Отметим, что в недалеком прошлом Марлен Григорьевич был главным оформителем ЗАГСов столицы: картины Чтчяна до сих пор украшают более 30 столичных ЗАГСов, а в 27-ми без изменений сохранились интерьеры художника. Именно в те времена в бессрочное пользование художнику передали здание, расположенное на территории столичного ЗАГСА №1. Интерьеры в том Дворце бракосочетаний — тоже творение рук Марлена Чтчяна. В 2000 году Чтчян выкупил здание в собственность.

Дворец бракосочетаний на Чистых прудах

«Сколько я там написал картин, это одному Богу известно», — признается художник.

Он более 25 лет сдавал здание в аренду. Съемщики, которые должны были исправно платить и коммунальные платежи, и арендную плату, оказались не очень добросовестными. В итоге они не платили. Замаячили судебные процессы. Потом возникло исполнительное производство на 1, 5 млн. рублей.

А уладить проблему предложил сын давнего друга Карапет Мартиросян. С ним нужно было заключить договор на правовое сопровождение, чтобы взыскать с арендаторов долги. Художник бумаги подписал, только, выяснилось, что это был договор о купле-продаже акций (Марлен Чтчян — единственный акционер). Но у полиции к Карапету Мартиросяну претензий — почему-то — никаких нет.

Часть ансамбля — Малый Харитоньевский переулок, дом 10

По славам Дмитрия Романенко, Карапету Мартиросяну старый художник доверял, как родному сыну. Ведь Марлен Григорьевич знал этого молодого человека буквально с пеленок. У Мартиросяна даже были все ключи от подмосковного дома Чтчяна. Но у старого художника начались проблемы со здоровьем, тем более, Марлен Григорьевич похоронил сына, поэтому сам попросил Карапета Мартиросяна о помощи, предложил ему стать «своим» юристом.

И вот, буквально, по минутам, восстановлена весьма удручающая картина.

Карапет Мартиросян некоторое время тому назад приехал к художнику в загородный дом для того, чтобы подписать договор на юридические услуги. Потом из Подмосковья они отправились в столицу, как будто бы в нотариальную контору… В тот день были большие пробки, добирались до Москвы очень долго, старый художник очень устал. В нотариальной конторе у Мартиросяна он выпил чашку горячего чая. И подписал некие бумаги. Но вот очки забыл дома, а зрение-то уже слабенькое. Всем этим и воспользовался бывший полицейский, ставший «юристом»?

В итоге известный художник, сам того не подозревая, подписал «филькину грамоту». Но ведь Чтчян знал Мартиросяна-младшего с тех пор, как он пешком под стол ходил. Не ожидал он того, что с ним сделал новоиспеченный юрист.

Дмитрий Романенко сделал акцент вот еще на чем. Он сам поинтересовался у старого художника, объяснил ли ему нотариус, какие именно бумаги он подписывает? Но, как выяснилось, в нотариальной конторе в тот час были только двое: знаменитый художник Марлен Чтчян и не очень известный юрист Карапет Мартиросян.

«Как я все это пережил, сам не знаю, — признается Марлен Григорьевич. — Карапет Мартиросян еще и в доме моем тайком побывал. Он открыл дверь ключом, который я ему, как сыну, дал. Украл документы н мастерскую. Он копался в папках. Лазил в ящиках письменного стола, что-то искал в сейфе. Мне — 84 года, я работал всю свою жизнь. А у меня все нахально все украли!».

История, что и говорить, дрянная!

Явление Шаамана

Как выяснилось позже, вместо договора на юридические услуги Марлен Григорьевич подписал совсем иные документы.

«Оказалось, что Марлен Григорьевич Чтчян подписал генеральную доверенность на имя Карапета Мартиросяна, — продолжает свой рассказ правозащитник Дмитрий Романенко. — Но этого, оказывается, Мартиросяну было мало…».

Видимо, он подсунул подслеповатому дяде Марлену также договор на продажу акций ЗАО «Свадебное». Эту фирму старый художник основал совместно с покойным сыном, когда занимался оформлением ЗАГСов. А таковых объектов, напомним, у него было 30! Главным активом компании был особняк в Малом Харитоньевском переулке.

Весь пакет акций и особняк в итоге «ушли» за 6 тысяч, хотя кадастровая стоимость флигеля — 88 млн. рублей. Таким образом, особняк сегодня стоит пустой. На дверях — внушительные замки.

Сначала в собственниках обозначились некие Бегларян и Федорин, а потом всплыл бизнесмен Шааман Пашаев. Уж не родственник ли скандально известного адвоката Эльмана Пашаева?

Надо заметить, что новые «владельцы» не стали особо церемониться с мастерской художника: они подогнали грузовичок и вывезли из особняка все вещи. Как свидетельствует сам Марлен Григорьевич, у него из флигеля пропала дорогая свадебная коллекция. Но двери не были взломаны, кто-то вошел во флигель со своим собственным ключом.

Почему же до сих пор бездействуют оперативники УВД Центрального округа столицы?

Шааман Пашаев меж тем не лежит на грунте, он сам вышел на связь. И якобы в очень наглой форме — как подчеркивает Дмитрий Романенко — ведет переговоры. Он совершенно уверен в том, что купил особняк справедливо, за свои деньги… За 6 тысяч рублей?

Сегодня исторический флигель уже можно увидеть на сайтах продажи недвижимости! За него хотят большое количество «лимонов», следует из объявления на ЦИАН .

Шааман Пашаев меж тем — житель солнечного Краснодарского края, учредитель нескольких контор, часть из которых работает в Сочи. Как, каким образом, этот кубанский бизнесмен вдруг стал владельцем особняка в Малом Харитоньевском переулке?

Или фамилия «Пашаев» открывает любые двери? Впрочем, ныне ликвидированное ООО «Альянс+» Пашаева тоже родом из столицы – там же вел бизнес гендиректор данной фирмы Банацкий Руслан Микаилович. Например, у его также уже ликвидированной компании ООО «Корпорация Новые Технологии», у которой был госконтракт с Музеем-Заповедником «Кижи».

Бок о бок с Шааманом Пашаевы работает некая Татьяна Акинина: она является генеральным директором нескольких компаний Шаамана Пашаева. Например, владеет неким экспертно-юридическим бюро в Москве.

Часть из компаний уже ликвидирована. Некоторые находятся в процессе ликвидации. Например, речь идет о ООО «Фристайл», учредителем которого Акинина стала в 2018 году – права ей уступило небезызвестное ОАО «Строительный концерн ВАНТ».

Сейчас владельца обанкротившегося СК «Вант» Валерия Чабанова обвиняют в участии в ОПС. Как следует из материалов дела, Чабанов неоднократно заказывал ОПС расправы над своими сочинскими должниками, пишет «Коммерсант» . Неужели корни бизнеса Пашаева уходят к таким персонам? По всей видимости, оперативникам нужно обратить пристальное внимание на «бизнес» г-на Пашаева.

Дело тормозят?

Как уже было отмечено выше, после случившегося, Марлен Григорьевич обратился в полицию.

«Уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» в полиции возбудили, — продолжает рассказ Дмитрий Юрьевич. — Но вот что странно: обвинение до сих пор никому не предъявлено — ни юристу Мартиросяну, ни двум «промежуточным» владельцам Бегларяну и Федорину, ни Шааману Пашаеву…».

Следователи тянут кота за хвост? Они говорят, что дело не походит на уголовное, это гражданско-правовые отношения. И советуют судиться…Марлену Григорьевичу, напомним. 84 года, он итак раздавлен тем «сюрпризом», который ему преподнес сын давнего друга.

Возможно, следствие затягивают специально? Ведь новый «собственник» особняка уже вывесил объявление о продаже исторического здания. И не дай Бог, вдруг проявится покупатель — все-таки престижный район столицы, да и здание с историей, и тогда доказать правоту старому художнику будет очень сложно! И бороться тогда придется уже за отмену не одной, а двух сделок.

Марлен Чтчян в этом году будет отмечать юбилей — 85 лет со дня рождения

«Конечно, он пытается избавиться от особняка, — уверен Дмитрий Романенко. — Сегодня для него — это основная цель. В рамках уголовного дела, действительно, до сих пор даже не наложен арест на недвижимость. Но почему? Следователи на этот вопрос предпочитают не отвечать.»

Что говорит в свое оправдание юрист Карапет Мартиросян?

«Мартиросян выдвинул совершенно абсурдную версию, якобы он хотел избавить дедушку Марлена от всех долгов, поэтому и пошел на продажу мастерской, — продолжает Дмитрий Юрьевич. — Но долги эти были небольшие, в основном, за аренду земли у города. Эти долги можно было спокойно погасить…».

Дмитрий Романенко уверен, что с такой сложной ситуацией заслуженный художник Марлен Чтчян сам не справится. Марлену Григорьевичу надо помогать. И помогать срочно — разобраться с не очень прозрачными действиями как юриста Мартиросяна, так и бизнесмена Пашаева.

В соответствии со ст. 144.ч2 УПК РФ Редакция The Moscow Post просит считать это журналистское расследование официальным обращением в прокуратуру столицы и в Главное следственное управление СКР по г. Москве.

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