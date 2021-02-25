Уряд змінив правила дорожнього руху щодо перевезення дітей у автомобілях

Кабінет Міністрів посилив вимоги до перевезення дітей в транспортних засобах. Як передає кореспондент Укрінформу, відповідну постанову уряд схвалив на засіданні 24 лютого.

Згідно з текстом пояснювальної записки до постанови, зміни до Правил дорожнього руху, затверджені урядом, передбачають посилення вимоги до перевезення дітей, визначають характеристики дитячих утримуючих систем, а також їх встановлення.

Крім цього, задля адаптації національного законодавства до актів ЄС пропонується замість терміну «спеціальні засоби» застосовувати термін «дитяча утримуюча система» та надати йому визначення відповідно до Правил Європейської Економічної Комісії Організації Об’єднаних Націй.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з листопада 2019 року почали діяти зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими було встановлено адміністративну відповідальність за порушення правил перевезення дітей та за вчинення такого правопорушення повторно протягом року.