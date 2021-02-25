Подведены итоги полугода работы Дегтярева в Хабаровском крае

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев за первые полгода на своем посту смог решить ряд социальных проблем в регионе, в том числе в области обеспечения жителей жильем. Итоги его работы подвел «Московский комсомолец».

Так, под руководством Дегтярева в крае впервые за несколько лет смогли выделить средства на индексацию региональных социальных выплат, в частности, краевого материнского капитала, пособий на детей, ежемесячной денежной выплаты на проезд пенсионерам и других. По итогам 2020 года родители более 48 тысяч детей в возрасте от трех до семи лет получили соцвыплаты на общую сумму в 3,9 миллиарда рублей, из которых порядка 626 миллионов — средства регионального бюджета. В 2021-м на эти же цели из местного бюджета планируется выделить свыше 645 миллионов рублей. Также в рамках краевых соцпрограмм 483 местные жительницы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также имеющие детей дошкольного возраста, смогли пройти переобучение. Такую же возможность получили 610 граждан старше 50 лет.

Еще одним важным направлением работы Дегтярева стало решение жилищных проблем в регионе, пишет «Молодой дальневосточник». Так, врио губернатора заключил с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства соглашение по расселению аварийного жилья — за счет этого соответствующую региональную программу получится завершить на три года раньше первоначально заявленного срока. В 2020 году новые квартиры смогли получить 516 переселенцев из аварийного жилья, кроме того около 88 тысяч жителей Хабаровского края улучшили свои жилищные условия благодаря программе капитального ремонта, в ходе которой были отремонтированы 480 многоквартирных домой на общую сумму в 1,3 миллиарда рублей.

Кроме того, еще 828 хабаровских семей получили выплаты по программе «Обеспечение жильем молодых семей» — на эти цели в минувшем году было выделено 785,93 миллиона рублей. Также по распоряжению Дегтярева профильные ведомства занялись разработкой законопроекта, предусматривающего выплату на приобретение жилья детям-сиротам старше 25 лет.

39-летний Дегтярев был назначен на должность губернатора Хабаровского края указом президента Владимира Путина 20 июля 2020 года. Его предшественник Сергей Фургал был уволен в связи с утратой доверия, ему инкриминируется две статьи об убийстве.