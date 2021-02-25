Василий Голубев повтыкал свои башни где ни попадя

В конце декабря прошлого года сотрудники ФСБ задержали бывшего министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера.

Новый год экс-чиновник встретил в одиночной камере ростовского СИЗО, и январская попытка защиты добиться пересмотра условий содержания окончилась ничем. Такая строгость может быть связана не только с желанием следствия дополнительно надавить на задержанного, но и со стремлением не допустить утечки информации по делу. Ведь, как говорят знающие люди, главной мишенью чекистов может быть губернатор Ростовской области Василий Голубев. И арест Майера – всего лишь ещё один шаг к дверям кабинета главы региона.

Одно из обвинений, предъявляемых Майеру, касается водонапорных башен, которые с ведома и по прямому указанию Голубева несколько лет подряд устанавливали по всей области. На проект потратили почти 0,5 млрд рублей.

Однако вместо успеха и благодарности от жителей региона он обернулся массовыми задержаниями чиновников и миллионными убытками для бюджета.

Степь да степь кругом

В степных районах Ростовской области проблемы с водоснабжением хуторов и станиц были всегда, но в последние годы из-за перемен климата и хронического пересыхания главной артерии региона – Дона – проблема и вовсе стала критической. Поэтому когда в 2017 году губернатор области Василий Голубев заявил, что за несколько лет в сельских районах поставят сразу около 400 новых водонапорных башен, а также подведут к ним трубы и вообще обновят всю водопроводную инфраструктуру, эту новость в народе восприняли с восторгом. Но беда в том, что любой крупный проект, а тем более связанный со строительством или реконструкцией, российские чиновники в первую очередь воспринимают подчас как возможность погреть руки.

«Прошу не ставить «золотые башни». Если она уже есть, работает и в порядке, не нужно менять на новую, которая кроме внешнего вида ничего не даст», – обращался к своим подчинённым Василий Голубев. Но то ли чиновники не боятся ростовского губернатора, то ли, говоря эти правильные слова, Голубев им тайно подмигивал, непонятно. В итоге, судя по материалам возбуждённых уголовных дел, хорошая затея превратилась в коррупционную кормушку.

Стоимость установки одной водонапорной башни Рожновского (в зависимости от типа, размеров и условий монтажа) колеблется от 600 тыс. до 2,5 млн рублей. Понятно, что подобный разброс цен даёт огромные возможности для разнообразных махинаций. А уж если завести в проект «своих» подрядчиков, то жизнь и вовсе начинает казаться сказкой.

Так в 2018 году в 7 районах – Багаевском, Верхнедонском, Весёловском, Волгодонском, Миллеровском, Дубовском и Егорлыкском – выросли водонапорные башни. Вот только они, как выяснилось позже, не были покрашены, защищены от коррозии и негативного влияния окружающей среды. С самыми большими сложностями столкнулся Миллеровский район. К концу 2018 года на его территории должны были появиться 33 башни, но на деле оказалось, что оплачены и поставлены в район только 23. И даже из них полностью были готовы только 2, а 10 башен просто-напросто оказались бракованными. Одновременно компания-поставщик сорвала установку в Пролетарском районе 26 водонапорных башен, за что была включена по инициативе регионального УФАС в чёрный список. В свою очередь, в Весёловском районе, как установили правоохранительные органы, вместо водонапорных башен поставили нечто более похожее на металлолом, тем самым причинив бюджету муниципалитета и Ростовской области ущерб в размере почти 6 млн рублей.

Так к концу 2020 года в регионе созрела целая гроздь уголовных дел, связанных с установкой водонапорных башен. А дальше стало совсем интересно. Началось с того, что Управление Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области признало региональное министерство ЖКХ, управление ЖКХ и строительства Миллеровского района и компанию «Югстройпром» нарушителями закона «О защите конкуренции» при закупке водонапорных башен. То есть фактически их обвинили в сговоре. Подрядчик получил контракты на поставку конструкций на общую сумму свыше 70 млн рублей, но качество продукции оказалось сомнительным. Поставщики мухлевали, к примеру, с толщиной металла, из которого изготавливались башни. По мере расследования всплывали и дополнительные забавные подробности. Выяснилось, к примеру, что одним из крупнейших поставщиков является фирма, зарегистрированная на местного цыганского барона, и, по отзывам свидетелей, до момента продажи часть этой самой башни валялась у него на дворе и выглядела типичным металлоломом.

Погоня за крупной рыбой

Накопив улик, правоохранители начали задержания. Сначала следователи пришли к районным чиновникам, обвинив их в том, что те подписали документы о приёме на баланс продукции явно негодного качества. Однако ростовское издание 1Rnd, известное своими тесными связями с правоохранительными структурами, писало прямо: мол, это только начало и задержаниями мелких чиновников дело не закончится. «В планах силовиков – возбудить «уголовки» по всем 10 заместителям глав районов, которые исполнили приказание сверху – от заместителя министра ЖКХ Ростовской области», – утверждало издание.

В конечном итоге большинство из арестованных муниципальных служащих отделались, по существу, лёгким испугом. Один из глав районов, Павел Павлов, за необоснованную трату 8 млн рублей получил всего лишь штраф в размере 50 тыс. рублей. Почему? Суд зачёл ему «активное сотрудничество со следствием». Проще говоря, муниципалы начали «сдавать» своих региональных покровителей. Потому следом силовики пришли в областное министерство ЖКХ, где закономерным итогом раскручиваемой цепочки стало задержание экс-министра Андрея Майера. Главный вопрос, который беспокоит теперь жителей Ростовской области, – а начнёт ли сотрудничать со следствием сам Майер? И дадут ли правоохранительным органам отмашку на «реализацию» полученных показаний?

Дело в том, что за последние годы в Ростовской области под арестом побывали десятки чиновников из окружения Василия Голубева. В том числе его заместитель Сергей Сидаш, которого заподозрили в причастности к афере в ходе поставок стройматериалов для возведения нового стадиона к ЧМ-2018. Также вопросы у следователей возникли к бывшему министру здравоохранения Татьяне Быковской (подозрение на предоставление госконтрактов «своим» конторам), главному архитектору области и т.д. При этом все понимали, что ситуация выглядит странно: получается так, будто бы губернатора окружает сонм жуликов, а сам Василий Голубев в силу своей наивности и доверчивости не замечает, что творится вокруг него.

Впрочем, может быть, так оно и есть? Ведь в прошлом подобная ситуация уже происходила. До того как возглавить Ростовскую область, Голубев руководил Ленинским районом Подмосковья. Вскоре после того, как он переехал на Дон, правоохранители стали одного за другим задерживать его бывших подчинённых. Предположения, что те вряд ли могли осуществлять свои проделки исключительно самостоятельно, прозвучали, но правоохранителей не заинтересовали. Возможно, потому, что расхожая байка гласит – супруга Василия Голубева является подругой Светланы Медведевой. Что обеспечивает ему не только карьеру, но и неприкосновенность.

Вот и сейчас шлейф скандалов не помешал Голубеву переизбраться на новый губернаторский срок. Создаётся парадоксальная ситуация, при которой на подведомственной Голубеву территории чиновников «косит» коррупция, деньги из бюджета утекают уже едва ли не миллиардами, ни один крупный проект не удаётся реализовать без воровства и скандалов – а сам губернатор, оказывается, вроде как и ни при чём. И не сам он виноват в происходящем, а просто народишко честному чиновнику достался плоховатенький и вороватенький. Тем не менее в Ростове шепчутся, что чекисты не просто так одного за другим задерживали чиновников, собирая признания. И вполне возможно, что они ждут только окончательного разрешения сверху, чтобы однажды постучаться в нужную дверь.

Скандал назревает и в столице региона – Ростове-на-Дону. Контрольно-счётная палата обнаружила по итогам 2020 года 1700 финансовых нарушений на общую сумму в 1,5 млрд рублей. В частности, выявлены случаи неэффективного расходования бюджетных средств и оплаты невыполненных работ. При этом, как подчёркивается, на начало февраля проверили только шестую часть средств – 6,8 млрд рублей из 42 млрд рублей расходов. Что найдут ревизоры, когда проверят годовую работу администрации целиком?

versia.ru