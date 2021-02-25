Министр Степанов вакцинировал себя сам

Степанов вернулся из Индии и объявил, что “вакцинация в Украине проводится в плановые термины”. И у него уже столько договоренностей о поставках, что этого точно на год хватит. Так что все критики и скептики должны заткнуться.

Гордитесь своим министром, украинцы! Он договорился о вашем участии в клинических испытаниях новой индийской вакцины в форме назального спрея или капель. Представляете, как удобно? Пшик-пшик, и готово!

Согласитесь на участие в испытаниях – у вас будет приоритетный доступ к этой вакцине. Если она, конечно, окажется эффективной. Так что нечего на министра пенять, надо самим себе вакцины зарабатывать, как это всегда делают страны третьего мира.

По глубокому убеждению Степанова, процессу не начавшейся вакцинации очень вредит “бессодержательная и эмоциональная критика”. Поэтому в борьбе с Ковидом на территории Украины важно соблюдать не только личную гигиену, но и информационную. Фильтруйте информацию! И “вакцинуйтесь, бо ми цього варті!” Сегодня все начнется, наверное.