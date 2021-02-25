СБУ начала блокировать политические telegram-каналы

Украинские интернет-провайдеры начали получать судебное решение Киевского районного суда Харькова, в который обратилась Служба безопасности, о блокировке политических telegram-каналов.

Об этом сообщил директор интернет-оператора «Паутина» Александр Арутюнян.

Замечательное письмо мы получили от СБУ. Некий суд в Харькове решил, что провайдеры в Украине обязаны блокировать некоторые telegram-каналы.

Он выразил недоумение, каким образом технически можно выполнить указанное предписание.

Такое же письмо начали получать и другие провайдеры.

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Федиенко заявил, что для выполнения подобных требований пока нет соответствующих процедур, тем более – соответствующего закона о перехвате в телекоммуникационных сетях информации. Поэтому такие письма в дальнейшем «будут ставить в угол игроков отрасли, и выполнить их будет невозможно».

Операторы – это технические субъекты, им нужно предоставить методику, как это делать, которая должна быть утверждена соответствующим органам исполнительной власти. А сейчас это какой-то каламбур.Александр Федиенко

По его словам, оператор технически не может ограничить и отделить какую-то информацию в Telegram.

Отмечается, что в копии письма, которое силовики рассылают украинским провайдерам, числятся четыре канала, доступ к которым у участников рынка требуют закрыть. В «санкционный список» вошли: «Резидент», «Легитимный», «Картель», «Сплетница».