Заставим родину любить: кто и как осваивает миллиарды на воспитании патриотов

Более 73 миллиардов выделило государство за пять лет на патриотическое воспитание молодежи.

С одной стороны — цель благая, но с другой, тематика дорогостоящих мероприятий зачастую вызывает сомнения, а огромные деньги расходуют, по мнению экспертов, не только неэффективно, но и с нарушениями. Как потратилась казна на формирование одного из самых естественных чувств человека — любви к родине, подсчитали журналисты.

Патриотические аппетиты

За последние пять лет на патриотическое воспитание молодежи из казны ушло свыше 73 млрд рублей. Это ровно в 2,5 раза больше, чем, к примеру, на обеспечение жильем детей-сирот, подсчитала “Новая газета”.

С каждым годом эти расходы растут: так, в 2016 году бюджет федеральных программ по данной тематике составлял 280 млн рублей, а в 2020 — уже 11,3 млрд, то есть в 40 раз больше.

Особенно резкий скачок финансирования произошел в 2019 году — журналисты связывают его с несогласованными акциями “Он вам не Димон”, в которых, в том числе, участвовали несовершеннолетние. Тогда в российском бюджете появилась целая подпрограмма «Поддержка молодежных инициатив и патриотического воспитания», на реализацию которой выделили 6,2 млрд рублей.

При этом значительная часть средств досталась Росмолодежи. Бюджет этого федерального агентства также неуклонно растет: с 2 млрд в 2016 году до 18 млрд в 2021. Организация активно занимается патриотическими программами, но реализация одной из них обернулась скандалом.

Речь идет о лагере “Машук”, который начали строить на одноименной горе в Пятигорске. Как писала “Новая”, проект стоимостью почти 2 млрд рублей, по задумке призванный привить молодому поколению любовь к родине, оказался опасным для природных богатств нашей страны — строительство может нарушить систему Кавказских минеральных вод.

Школьный советник

В этом году главным бенефициаром патриотических бюджетов стало Министерство просвещения. Именно оно в ближайшие четыре года будет осваивать правительственный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ», рассчитанный на 2021–2024 годы. На его реализацию планируется потратить 14,7 млрд рублей.

По инициативе Минпросвещения в следующем учебном году в школах, где и преподавателей зачастую не хватает, появятся советники по воспитанию. Чем конкретно они будут заниматься, пока непонятно: программы для советников еще разрабатывают.

А после недавних акций в поддержку Алексея Навального министерство выступило с новой инициативой — теперь ежемесячно будут проводиться всероссийские родительские собрания.

Патриотизм по-крупному

Между тем, в указанные выше федеральные программы не вошла одна из самых затратных статей для казны — создание масштабных объектов. Самым дорогим из них стал подмосковный парк “Патриот”. На его строительство и последующую эксплуатацию с 2015 года было потрачено более 30 млрд рублей.

Еще в 5 млрд рублей обошлась государству сеть мультимедийных выставочных комплексов “Россия — моя история”, инициатором создания которых выступил духовник Владимира Путина митрополит Тихон Шевкунов. Флагманская выставка находится в огромном павильоне на ВДНХ в Москве, ее аналоги уже есть в 23 российских городах.

И там не обошлось без скандалов. Так, в Махачкале в 2017 году прокуратура признала незаконной передачу земель под тематический парк, а в 2018 было возбуждено уголовное дело о хищении выделенных на него 38 млн рублей. А в Якутии подрядчик пытается через суд оспорить сделку по продаже здания комплексу “Россия — моя история”.

Еще одной идеей, которая уже начала реализовываться, стали учебные центры “Авангард”. Первый построен опять таки в подмосковной Кубинке. На базе этих центров планируется проводить военные сборы для школьников. На игры в “войнушку” уже заложено 2,7 млрд рублей из бюджета.

Патриотам от президента

Еще одна возможность освоить бюджетные рубли на патриотическом воспитании — президентские гранты. Как подсчитали журналисты, большую часть из 5 млрд, выделенных некоммерческим организациям с 2017 года, пошло на проекты, посвященные героическим страницам российской истории, прежде всего, Великой Отечественной войне.

Один из самых крупных грантов — почти 70 млн рублей — получил в 2020 году фонд «Память поколений», президентом которого является Валентина Терешкова, а одним из основателей — депутат Госдумы и руководитель “Боевого братства” Дмитрий Саблин.

Президентский грант был выделен на световое шоу, посвященное победе советских войск над японской армией и окончанию Второй мировой войны. Оно прошло в 7 городах России 3 сентября прошлого года. Правда, зрители, по данным “Открытых медиа”, были разочарованы: вместо заявленной трехчасовой программы им показали повторяющийся шестиминутный ролик, сюжет которого был практически идентичным на всех площадках.

Куда ушли 69,8 млн рублей — непонятно. Как выяснили журналисты, годом ранее очень похожее мероприятие прошло в Праге, и оно обошлось в 1,9 млн чешских крон — около 6,7 млн рублей.

Также в рамках проекта фонд обещал запустить интернет-сайт “Борьба за победу”, на котором «каждый желающий сможет зажечь свою электронную свечу памяти». Правда, страница по указанному адресу — борьбазапобеду.рф — отчего-то не открывается.

Патриоты по рублю

Выделяются деньги на патриотическое воспитание и из региональных бюджетов, по подсчетам “Новой газеты”, суммарно это примерно 2,2 млрд рублей в год. Правда, расходуются средства по-разному.

Так, лидером стал дотационный Севастополь, в котором, если верить референдуму 2014 года, патриотами России являются практически все. Там выделяется около 1 тыс. рублей в расчете на одного молодого человека (до 30 лет). Аутсайдерами оказались национальные республики, а также Ставропольский край и Саратовская область. Там на воспитание одного патриота ежегодно уходит от 70 копеек до 1,5 рублей.

Как отметили журналисты, региональные бюджеты тратят на проекты с весьма туманными целями. В Якутии, например стремятся к «увеличению доли граждан, у которых основной жизненной ценностью является любовь к Родине, на 8%». А в Ростовской области ожидают «сформированного у молодежи позитивного отношения к военной службе, готовности к защите Отечества, развитого чувства патриотизма и культуры межнационального общения, гражданской ответственности и гражданского долга».

Деньги на ветер

По данным проверки Счетной палатой исполнения программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016–2020 годы», из 10 показателей был выполнен только один. Аудиторы также отметили странности обозначенных целей. В частности, в программе должны были участвовать 130% от всех образовательных организаций страны, а проинформировать о ней надо было 200% россиян.

О некорректности оценки эффективности программ по числу мероприятий или количеству их участников “Новой газете” заявил гендиректор «Трансперенси Интернешнл — Россия»* Илья Шуманов: «Может быть, это просто статисты, которые пришли для галочки, чтобы организатор формально провел мероприятие, положил деньги в карман и отчитался. Зато есть сотни примеров, когда происходили злоупотребления при распределении подобных контрактов».

Социолог, директор Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ Елена Омельченко отметила,что милитаризм сейчас не в тренде у молодежи: «И мы знаем, что подростки реагируют на такое, отчасти агрессивное, отчасти формальное навязывание патриотизма негативно или прагматично — надо поучаствовать, чтобы тебя не трогали, сделать какой-то доклад, соорганизоваться. Но это не круто, это не модно».

По мнению проректора Высшей школы экономики Валерии Касамары, государство идет по неэффективному пути, пытаясь возродить советские методы воспитания: «Современное поколение — это поколение пацифистов. Молодежь хочет гордиться «мягкой силой» — культурой, историей, спортом. В результате узкое понимание патриотизма, смещенное в сторону военной тематики, молодежью в лучшем случае не разделяется, в худшем — вызывает отторжение».

pasmi.ru