Столичні рятувальники розповіли, що робити, якщо провалися під лід

Температура повітря зростає, й наступає відлига. Крига на водоймах стає, як ніколи небезпечною, але любителів «пригод» та рибалок це не зупиняє.

У зв’язку з цим, вчора, 23 лютого, в Оболонському районі рятувальники-водолази провели профілактичний рейд на затоці Вовкувата, аби попередити нещасні випадки та загибель людей на воді.

Під час рейду, рибалкам роздали інформаційні листівки з правилами поводження на кризі, а також з алгоритмом дій уразі виникнення надзвичайної ситуації.

Також, водолази продемонстрували як врятувати людину, яка опинилася під кригою, а також, як врятуватися самостійно.

«Провалившись під кригу, першою і головною дією є утихомирення паніки. Найперше необхідно кликати на допомогу та скинути речі, які можуть заважати та тягнути на дно. Якщо немає нікого поруч, потрібно лягти на спину у місці пролому, розпластатися і спробувати вилізти у тому ж напрямку, в якому провалилися», — розповідають рятувальники.

Крім того рятувальники наголошують, що не можна перевіряти міцність криги ударом ноги, а лише палицею. Під час риболовлі не пробивайте поруч кілька лунок, ополонки мають бути розташовані на відстані 5-6 м одна від одної. Безпечна товщина криги для однієї людини становить не менше 7 см, для групи людей — 15 см, а для масового перебування людей на льоду, товщина має становити понад 25 см. Також слідкуйте за дітьми та не дозволяйте їм знаходитись на кризі без нагляду дорослих.

Шановні кияни та гості столиці! Пам’ятайте, що в такий зимовий період, коли відбувається різка зміна температури повітря, лід є особливо небезпечним і підступним для прогулянок та риболовлі. Бережно ставтесь до свого життя та здоров’я.