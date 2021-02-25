Під Києвом браконьєри вбили вагітну самку лося та побили лісника

Матеріальний збиток за незаконне полювання склав 195 тисяч гривень.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Слідство встановило, що двоє мисливців вирішили провести полювання у лісовому масиві держпідприємства «Димерське лісове господарство». Не зважаючи на заборону полювання у цей період, вони підстрелилил вагітну самицю лося європейського, який занесений до Червоної книги України.

«Коли ж браконьєрів спробував зупинити мисливствознавець ТОВ «Мисливські стежки», який охороняв угіддя, один зі зловмисників накинувся на службовця з кулаками»,- зазначили в прокуратурі.

Внаслідок незаконного полювання інтересам держави завдано 195 тисяч гривень матеріальних збитків.

Двом браконьєрам повідомлено про підозру за двома кримінальними статтями: