Бречалову «любые дороги дороги»

Как передаёт корреспондент The Moscow Post , Госсовет Республики Удмуртия рассмотрит вопросы приватизации АО «Удмуртавтдор» и ОАО институт «Удмуртгипроводхоз» на своей ближайшей сессии. Государственное предприятие прошло в разнос при нынешнем главе региона Александре Бречалове , теперь самое время передать его в заботливые частные руки?

«Удмуртавтодор» — одно из ключевых предприятий дорожной отрасли Республики. По мнению некоторых депутатов, его необходимо сохранить в республиканской собственности для бесперебойной работы по ремонту и строительству дорог, но Бречалов, судя по всему, так не считает.

Ранее прибыльный «Удмуртавтодор» при приходе нового руководства в 2017 году стал показывать совсем странные финансовые кульбиты. Такое ощущение, что его могли сознательно топить, чтобы потом найти частного интересанта. На сервисе «Руспрофайл» указано, что по итогам 2019 года структура заработала всего 274 тыс. рублей, тогда как годом ранее показала убыток почти в 400 млн рублей.

При этом выручка компании остаётся стабильно высокой, на уровне 2,7 млрд рублей. Основная денежная масса поступает в компанию через госконтракты, которых у компании набралось на 14 млрд рублей в качестве поставщика и на 9,4 млрд рублей в качестве заказчика. Можно не сомневаться, что компания будет выигрывать тендеры и дальше — такой куш пожелает отхватить любой частный собственник.

Известно, что до прихода Бречалова структура не испытывала финансовых проблем. Но теперь не удается найти даже отчет о финансах АО за годы до 2017-го, когда у Бречалов еще не сидел в своем кресле. Эти данные пытаются скрыть, чтобы было проще убедить депутатов и общество в необходимости приватизировать компанию?

Куда делись данные до 2017 года, т.н. до «бречаловской» эпохи?

Тоже самое можно сказать и про «Удмуртгипроводхоз», которое занималось и занимается инженерными изысканиями в дорожном строительстве региона. С одной лишь оговоркой — предприятие испытывало проблемы еще до прихода Бречалова. За 2019 год получило убыток в 2 млн рублей, но при этом является поставщиком по госконтрактам на сумму свыше 111 млн рублей.

Изъять прибыль

Куда же девается прибыль обеих этих структур? Ответ по отношению как минимум к «Удмуртавтдор» может быть весьма прозаичным. Как пишет газета «Президент» , едва придя к власти в регионе, Александр Бречалов тут же взял компанию под личный контроль. Также он поступил и с государственным АО «Ижевское», которая также является одним из ключевых дорожных предприятий в отрасли.

И не просто взял, а еще и изъял у обоих предприятий 100% прибыли, на которую якобы впоследствии провел экономический форум. При этом платежи в 9 и 11 млн рублей на его организацию могли быть проведены под видом благотворительных взносов. То есть версия о том, что компании могли сознательно обескровить, как минимум, имеет право на существование?

В 2017 году, сразу после прихода на губернаторское место, Александр Бречалов объявил о перезагрузке дорожной отрасли региона. Дороги в Удмуртии оставляют желать лучшего, однако все познаётся в сравнении, поэтому люди стали переживать, как бы не стало хуже. Тем не менее, изначально во главе АО «Удмуртавтодор» и АО ДП «Ижевское» поставили местных специалистов, а не варягов, как ожидалось.

Однако, через несколько лет все переменилось. Если верить коллегам, сообщивших об изъятии прибыли из «Удмуртавтодора», дела у структуры пошли куда хуже из-за проблем с оборотными средствами — компания была вынуждена брать кредиты. И вот, в сентябре 2020 года Бречалов, кажется, немного раскрыл карты. Генеральным директором государственного «Удмуртавтодора» назначили дорожного советника губернатора из Санкт-Петербурга Михаила Хренова.

Хренов Асланалиева не слаще?

Последний оказался в прошлом бизнесменом, да каким! Не знать о его прошлом Бречалов и помогавший ему с кадрами премьер Ярослав Семенов просто не могли. Однако, они почему-то умолчали, что господин Хренов в Петербурге возглавлял компанию «Резерв» (экс- «Дорстройкомплект»). Компания эта занималась работами в дорожной сфере, и умудрилась обанкротиться еще до истечения сроков гарантии на свои объекты.

Как пишет издание «Удм-Инфо» , за «Дорстройкомплект» тянется криминальный шлейф — уголовное дело о хищении 11 млн рублей. Кроме того, уже после того, как структура превратилась в Резерв и была обанкрочена, суд пытался взыскать с господина Хренова 220 млн рублей, но из этого ничего не вышло. Не получится ли так, что после приватизации «Удмуртавтодор» попадёт в заботливые руки Хренова, будет обанкрочен, а кредиторы по итогам разбирательств не получат ни копейки?

Как бы то ни было, после громкой истории с «Ререзвом» Михаил Хренов возглавил дорожно-испытательный центр Северо-Запад в Петербурге. Якобы у компаний, которые отказывались с этим центром сотрудничать, могли возникать разнообразные проблемы. Но и там он долго не проработал, а когда ушел, то переда бразды правления своему бизнес-партнеру Александру Асаналиеву.

Эта фамилия уже должна быть хорошо знакома жителям Удмуртии. Ведь именно господин Асаналиев после прихода к власти Александра Бречалова и перетекания господина Хренова из Петербурга в Ижевск внезапно для всех оказался на должности временного управляющего также упомянутого выше АО ДП «Ижевское».

Он действительно оказался временным, и время его истекло очень быстро. Летом 2020 года его задержали сотрудники ФСБ по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом писала «Комсомольская правда» . Его подозревают в махинациях при ремонте автодороги Якшур-Бодья — Красногорское, который проходил в 2019 году. Отмечается, что это повлекло причинение ущерба в размере более 5,7 млн руб. и тяжкие последствия АО «ДП «Ижевское».

КУ УР «Управтодор» еще в прошлом году потребовало остановить работы. Но руководство АО «ДП «Ижевское» решило продолжать. В итоге с нарушениями были уложены 2,5 тыс. тонн полотна. Уже в декабре 2019 года «ДП «Ижевское» попыталось сдать трассу, но принимающие отказались подписать документы на такой объект. При этом материалы и ресурсы на сумму порядка 5 млн рублей оплачены не были. Более того, летом 2020 года дорогу пришлось демонтировать и строить заново.

Рискнем предположить, что, если преступление действительно имело место, то делаться это могло не только с целью немедленной наживы, но и с прицелом на дискредитацию предприятия для его дальнейшей приватизации. Но в тот раз сотрудники ФСБ сработали четко. Удивляет другое — полное отсутствие вопросов к бывшему партнеру Асаналиева Хренову, который в то время управлял «Удмуртавтодор».

Однако ничто не проходит бесследно. Как утверждают злые языки, якобы после ареста Асланалиева и Хренов, и Бречалов могли серьёзно испугаться за свою судьбу. Уже в сентябре 2020 года, через пару месяцев после задержания Асланалиева, Хренов экстренно покидает кресло главы «Удмуртавтодор», передав должность лояльному республиканским властям Алексндру Брееву.

Итак, Хренов ушел с поста главы, но, по тем же слухам, мог сохранить контроль за предприятием. Как? Ранее туда же им же были назначены в качестве советников близкие ему люди по фамилиям Кондратенко и Шумилина. Как пишет издание «Президент» , логика следующая: начала проводится своего рода кадровая зачистка, чтобы обеспечить контроль над денежными потоками, закупками сырья, материалов и техники.

«Неуд» «Неруду»

И, похоже, что в этом новое руководство преуспело. Потому что уже вскоре после таких кадровых назначений все закупки инертных материалов начинают осуществляться исключительно через одну компанию — ООО «Неруд». Сегодня сумма госзаказов компании превысила 196 млн рублей, и сразу 67 млн пришлись как раз на поставки для «Удмуртавтодора».

Это крайне любопытно, потому что при таких госконтрактах за 2019 год компания получила убыток в 17 млн рублей, а выручка составила всего 54 млн рублей. Стоимость активов компании минусовая, в штате — всего 9 человек, и все это при уставном капитале в 20 тыс. рублей. Ни у кого не вызывает вопросов, что такая структура регулярно стала получать госконтракты?

А вопросы эти могут сразу же отпасть, если посмотреть, кто собственник. Сейчас ООО «Неруд» принадлежит Любови Крутовой, ранее — Сергею Миссонову. Однако, как утверждают журналисты Президента, реальным прошлым собственником компании якобы был никто иной, как Алексей Ческидов — друг и верный соратник Александра Бречалова по федерации триатлона. С 2016 года Ческидов является вице-президентом этой федерации.

Александр Ческидов

Еще в 2017 году Алексей Ческидов приезжал в Удмуртию — тогда власти рисовали планы по проведению первых Всероссийских Олимпийских Игр среди любителей. Из истории этой ничего не вышло, но уже тогда Ческидова приметили. И вспомнили, что последний, оказывается, был судим еще в 2005 году за сбыт запрещенных веществ. Об этом в том же 2005 году писала «Новая газета» , называя Ческидова сынком одного из нефтяных магнатов. Там же приводятся и подробности дела — якобы, лабораторию по производству запрещенных препаратов открыли не где-нибудь, а в Амстердаме, а вот сбывать могли в Челябинске.

Интересно, что у компании «Неруд» никогда не было собственных карьеров для поставки сырья, зато было много своей техники, купленной на авансовые платежи от дорожных предприятий. Покупать технику без понимания цены поставок — весьма рискованно. Но что, если у тебя появится прикрытие в лице главы республики, который в любом случае не даст тебе загнуться?

Такая вот интересная кадровая политика в дорожной отрасли региона. И это при том, что до Бречалова дороги в Удмуртии считались одними из самых качественных и безопасных в стране. Но это и огромные бюджеты. Для небольшого и не густонаселенного региона с малой протяженностью трасс в 2020 году выделили 750 млн рублей на дорожную отрасль.

Видимо, господин Бречалов считает, что оставлять такие деньги в руках государственного предприятия нецелесообразно, а может вспомнил давнюю либеральную мантру о том, что государство — неэффективный собственник. Может и так, но не везде — зависит от того, кто это государство представляет.

В случае с Бречаловым, его представляет человек, который мог обескровить ключевые дорожные предприятия региона, завести в них людей, знакомых еще по прошлой жизни, и сознательно вести процесс к приватизации предприятия, благодаря усилиям которого в 2016 году, до Бречалова, дороги региона были признаны одними из лучших, а спустя пять лет такого руководства оказались даже без оборотных средств для проведения работ на объектах.

Подписывайтесь на наши каналы ЯНДЕКС.ДЗЕН , ПУЛЬС , GOOGLE NEWS