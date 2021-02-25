«Принцип домино» в команде Владимирова

Как сообщает корреспондент The Moscow Post , Ленинский райсуд Ставрополя арестовал бывшего спикера Ставропольской краевой Думы Андрея Уткина. Бывший чиновник подозревается в организации убийств, совершенных по найму, связанных с похищениями людей и совершенных с особой жестокостью. Некоторые из покушений, как утверждается, связаны с бандой Валерия Попова, участники которой около 15 лет занимались рэкетом и убийствами. Ранее звучали подозрения, что с ОПГ может быть связан и ныне арестованный экс-глава Пятигорска Лев Травнев. Кажется, или губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров собрал вокруг себя выходцев из околокриминальных структур? И как тут не вспомнить расхожую фразу про то, что подобное притягивается к подобному…

Стоит отметить, что это далеко не первый раз, когда правоохранители обращают внимание на личность Уткина. Как писал «Коммерсант» , в 2008 году его признали виновным в превышении полномочий и махинациях с муниципальным жильем и приговорили к условному сроку, однако через пару месяцев после вынесения обвинительного приговора его судимость сняли.

В 2014 году Владимиров назначил Уткина полпредом по восточным районам. Эту должность чиновник покинул в 2017 году, после того, как прокуратура уличила его в предоставлении недостоверных данных в декларации о доходах. В этом же году в отношении него было возбуждено второе уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество», при том в составе организованной группы. В 2019 году уже бывшего госслужащего приговорили к четырем годам колонии общего режима.

Что конкретно инкриминируется Андрею Уткину сейчас, пока точно не известно. Возможно речь идет о нескольких заказных убийствах, совершенных бандой киллеров под руководством Валерия Попова в начале нулевых. Трое членов банды и их главарь сейчас отбывают пожизненные сроки. Если вина Андрея Уткина будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от 8 лет до пожизненного.

Андрей Уткин — не первый, и не последний?

В связях с ОПГ Попова подозревали и экс-мэра Пятигорска Льва Травнева. Как писала «Новая газета» , мэр и Попов в середине 90-х проходили по одному уголовному делу о вымогательстве и похищении человека. Попов, Травнев и трое их подельников были арестованы, но через три месяца выпущены под залог. А затем уголовное дело «замяли».

Как, кажется, уже принято на Ставрополье, Травнев был фигурантом еще нескольких уголовных дел в разное время. В отношении него было возбуждено дело за использование подложного документа об образовании, но быстро было закрыто из-за истечения срока давности. Прошлой весной Травнев был арестован по подозрению в превышении должностных полномочий при выделении земельных участков, сообщал РБК . По версии следствия, многочисленные санатории, дома отдыха, пансионаты Пятигорска под разными предлогами выводились из охраняемой природной территории.

Лев Травнев мог быть связан с околокриминальным миром?

Травнев плотно «врос» в ставропольскую политику — в Пятигорске его прозвали «вечным мэром», так как он руководил городом 11 лет — с 2006 по 2017 год, а после вернулся на этот пост в самый разгар пандемии COVID-19. Однако успел пробыть на должности лишь несколько дней, пока не был арестован. Жители Пятигорска тогда поспешили припомнить, что одним из главных инициаторов его назначения был именно губернатор Владимиров. Кажется, или глава региона будто бы специально собирает «авторитетную» команду?

Уголовная команда Владимирова

Кейсы Уткина и Травнева для Ставрополья вовсе не уникальны. В политике здесь хватает людей, которые имеют столь специфические «заслуги». Например, Максим Клетин, бывший глава Георгиевска — родного города губернатора Владимирова. Как известно, обычно главы регионов назначают во главе своей малой Родины близких себе людей, так что Клетин считался ставленником Владимирова.

Однако даже такие серьезные связи не помогли Клетину сохранить свой пост — осенью на заседании георгиевской думы 25 из 26 депутатов проголосовали за его отставку. Как писал «Блокнот» , на месте сторонники Клетина тогда устроили чуть ли не «балаган».

Отставка Клетина была вполне ожидаема — в начале прошлого года он стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел. Как сообщал ТАСС , чиновника подозревали в угрозах убийством своей знакомой и использовании подложных документов о высшем образовании, которые представил в комиссию по отбору кандидатов на должность главы округа. Чуть позже Клетину припомнили сокрытие имеющегося у него израильского гражданства, писал «НьюсТрекер» . Впрочем, дело быстро закрыто за истечением срока давности.

Максима Клетина не смог спасти его влиятельный патрон Владимиров?

Ходили слухи, что Клетин мог быть близок к криминальным кругам. Как сообщала «Комсомольская правда» , в 2000 году он подозревался в нападении на бизнесмена из Владикавказа. Однако том, что к разбою мог быть причастен Клетин, стало известно лишь в 2014 году, а уже год спустя дело закрыли — снова за истечением срока давности. Интересно, почему, столь пикантный факт биографии Клетина так долго не «всплывал»? Может, за это стоит благодарить господина Владимирова?

К слову, личность Клетина известна далеко за пределами Ставрополья. Прославился он после того, как в сети появился ролик, где человек, внешне очень похожий на бывшего главу Георгиевска, называет себя «приличной принцессой», которая в прошлом «опасный преступник». Что если таким образом герой видеоролика как бы намекал на то, в чем Клетин мог быть замешан в начале нулевых?

Скандал с Клетиным прошел на фоне другого. Бывшего вице-премьера Ставропольского края Ирине Кувалдиной признали виновной в превышении должностных полномочий, писал РБК . По распоряжению чиновницы были незаконно предоставлены субсидии Ставропольскому колледжу связи в размере 34 млн рублей. Из них — 2,6 млн на «формирование безбарьерной среды», хотя данная программа к этому моменту уже не действовала. А руководителем учебного заведения — вот совпадение! — оказался супруг экс-зама Владимирова, Павел Кувалдин. Он сам тоже был фигурантом дела — его приговорили к штрафу в 40 тыс. рублей. Поговаривают, будто бы губернатор всему силами пытался «замять» дело, но ничего не вышло.

Кажется, будто бы Владимиру Владимирову совсем не везет с подчиненными

А ведь люди из команды губернатора попадают в руки силовиков один за другим. Так, в 2019 году был арестован министр строительства и архитектуры Ставрополья Алексей Когарлыцкий. Его заподозрили в превышении должностных полномочий — он незаконно подписал документы о приёмке строительных работ на сумму в 14 млн рублей.

Предшественник Когарлыцкого Игорь Васильев тоже оказался на скамье подсудимых. Ему вменяли превышение должностных полномочий. Как сообщал «Блокнот» , его подозревали в незаконном спонсировании Пригородного сельсовета и Кисловодска. Дескать, таким образом он мог фиктивно выполнять целевые показатели.

Под следствие попал и человек, исполнявший обязанности Игоря Васильева во время нахождения последнего в СИЗО, — Андрей Лазуткин. Его арестовали в 2017 году по подозрению во взяточничестве и превышении должностных полномочий, рассказывал «Коммерсант» .

Этот список можно продолжать еще долго. Например, с обысками и арестами силовики также приходили к замминистра физической культуры и спорта Илье Юрчишину и замминистра сельского хозяйства Андрею Олейникову, которых позже отправили в отставку. На фоне скандала с уголовным «душком» ушел бывший вице-премьер Андрей Мурга. Фигурантами уголовного дела стали первый заместитель экономического развития Елена Кильпа и гендиректор «Корпорации развития Ставропольского края» Заур Абдурахимов. Полпред Владимирова Сергей Батынюк был обвинен в получении многомиллионной взятки…

Однако порой случаются в регионе совсем уж жуткие вещи. Так, при загадочных обстоятельствах в 2018 году погиб полпред главы Ставрополья Александр Коробейников, сообщала «Российская газета» . А в июле 2016 года заместителя начальника УФСБ по Ставропольскому краю Сергея Бондаренко нашли в собственном доме с ножевыми ранениями. К слову, именно он вел все самые громкие коррупционные дела в регионе. Тогда в Ставрополье заговорили, что правоохранитель мог выйти «не на тех людей», за что и поплатился жизнью.

Такой уголовный рассадник «под крылом» у Владимирова не может не вызывать определенных вопросов. Уж слишком много ставропольских чиновников становятся фигурантами дел — это уже совсем не похоже на случайность, а, скорее, на систему. Вот только не заинтересуются ли правоохранители самими «эффективным менеджером» Владимировым, который сформировал вокруг себя такую команду?

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