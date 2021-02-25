Экс-топ-менеджера ПриватБанка Яценко арестовали и назначили многомиллионный залог

Бывшего первого заместителя председателя правления ПриватБанка Владимира Яценко взяли под стражу до 22 апреля, однако допустили замену меры пресечения на внесение 52 млн 210 тыс. грн залога.

Такое решение 24 февраля принял Высший антикоррупционный суд. Трансляция заседания велась на его официальном YouTube-канале. Адвокаты подозреваемого утверждали, что он якобы направлялся из Днепра в Вену на осмотр к врачу.

Диагноз при рассмотрении дела назван не был, впрочем защитники Яценко уверяли, что имеют справку от 2 февраля. Кроме того, по версии адвокатов, бывший топ-менеджер ПриватБанка собирался вернуться в Украину, потому что имел семейные планы – с 25 февраля по 13 марта он с семьей должен был отдыхать на Мальдивских островах. В подтверждение своих слов защита подозреваемого показала билеты и ваучеры.

Кроме того, адвокаты убеждали суд в том, что Яценко летал на лечение в Вену уже 12 раз. Еще одним аргументом стороны защиты было то, что арендовать самолеты день в день невозможно и их нужно заказывать заранее. Поэтому Яценко якобы не мог решить убежать сразу после подписания ему подозрения. Сам подозреваемый также настаивал на этом.

Среди прочего, адвокаты акцентировали внимание на том, что у их подзащитного есть проблемы с сердцем, а поэтому ему особо может угрожать коронавирус. Поэтому они просили не помещать его в СИЗО, чтобы избежать дополнительных рисков. Однако суд все же решил не учитывать позицию защитников Яценко и избрать ему меру пресечения.