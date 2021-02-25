«Единая Россия» и Жириновский поспорили о роспуске Госдумы

Руководитель фракции «Единой России» Сергей Неверов и лидер ЛДПР Владимир Жириновский поспорили о возможности досрочного роспуска Госдумы из-за предстоящих парламентских выборов.

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в среду, 24 февраля.

«Владимир Вольфович, он юрист, он должен понимать, что Дума не может самораспуститься. Сегодня нет никаких законодательных возможностей провести такую процедуру. Распуститься может партия ЛДПР», — сказал Неверов.

Он подчеркнул, что такого варианта развития событий не может быть.

Ранее лидер либерал-демократов заявил, что нижняя палата парламента может быть распущена уже в конце марта, а выборы могут провести в конце июня. По его словам, четырех месяцев достаточно для избирательной кампании. Целесообразность досрочных выборов Жириновский объяснил эпидемиологической ситуацией, которая, по его словам, летом лучше, чем осенью.

Выборы депутатов Госдумы VIII созыва должны состояться в единый день голосования 19 сентября. Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова допустила проведение трехдневного голосования.