Xiaomi Mi Band 6 отримав функцію з Apple Watch 6

Уже в наступному місяців Xiaomi представить один найочікуваніших своїх смартфонів – Redmi Note 10. А чого ще від компанії чекають з не меншим, а можливо навіть і більшим передчуттям? Звичайно ж випуск Mi Band 6. І саме про нього і з’явилися важливі подробиці.

По-перше, пристрій пройшов сертифікацію відразу у декількох регуляторів. У тому числі у Indonesia Telecom і індійського BIS certifications. По-друге, новий браслет отримає дві важливі і давно очікувані функції: вимірювання рівня кисню в крові (SpO2) і підтримку голосового асистента Amazon Alexa. Про це повідомило видання Gizmochina.

Нагадаємо, що колишні витоку також приписували Xiaomi Mi Band 6 збільшений в порівнянні з попередником дисплей, відразу дві версії (з NFC і без нього), а також вбудований GPS-модуль.