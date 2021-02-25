Уголовные «образования» Ольги Голодец

Как сообщает корреспондент The Moscow Post , тверской суд Москвы арестовал еще одного фигуранта по делу экс-замминистра науки Марины Лукашевич, бывшего директора департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Артемия Рожкова. Дело Лукашевич, которую считают «человеком» экс-зампреда правительство Ольги Голодец , продолжает раскручиваться. «Докатится» ли оно до ее влиятельного патрона?

Рожков проходит как по делу Лукашевич, которая была задержана летом прошлого года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб по делу следствие оценивает более чем в 50 млн рублей. По версии правоохранителей, в 2016 году она, будучи руководителем коммерческой структуры, получила бюджетные средства и заключила ряд договоров с подконтрольными ИП на выполнение работ в интересах Минобра. При этом выполнение работ в полном объеме не планировалось.

Лукашевич была задержана вместе с чиновником Россотрудничества Михаилом Поповым. Именно последний, по данным следствия, осуществлял приемку работ, «закрыв» глаза на то, что результаты не соответствовали прописанным в договорах.

Попов в 2012-2013 годах работал помощником Ольги Голодец в правительстве, так что злые языки твердят, будто сама экс-зампред может быть причастна к мошенничеству на десятки миллионов. В 2013 году Попов возглавил Департамент управление программами Минобрнауки — поговаривают, что этому назначению способствовала госпожа Голодец, с которым у Попова якобы были близкие отношения. Так что если в деле о многомиллионном мошенничестве тоже есть «след» экс-зампреда?

К слову, Голодец, кажется, в свое время не очень-то внимательно подошла к выбору помощника. Как писали «Новости Челябинска и Челябинской области» , у Попова могла быть судимость — мол, в начале нулевых он мог получить условный приговор за мошенничество с использованием поддельных банковских билетов Центробанка.

Еще один занимательный факт: как утверждают авторы портала «Региональная медиа сеть» , якобы Попова подозревали в освоении бюджетных средств вместе с коммерческими организациями и подельниками из Минобра. В частности, в публикации упоминаются фирмы ООО «Система Плюс» и ЗАО «Е-паблиш», которые «кормились» на господрядах. У первой фирмы их на 69 млн рублей («топовый» заказчик — Россотрудничество), у второй — на 96 млн, в основном от Министерства образования России. Обе фирмы объединяет фигура некоего Дмитрия Лоллиевича Баландина, который, как уверяют недоброжелатели, является «номиналом» Попова.

В конечном счете Попов ушел из Минобра после того как министром стал скандально известный Михаил Котюков. Тогда, дескать, Попов и побежал за помощью к Голодец, которая и пристроила его в Россотрудничество. На свою голову?

Северный стаж

При этом вокруг персоны самой Голодец ходит множество неоднозначных разговоров. И сопровождают они ее, кажется, всю трудовую жизнь. Вспомнить хотя бы одно из первых мест работы бывшего зампреда — некогда она трудилась директором соцпрограмм фонда «Реформуголь», куда ее, вероятно, пристроил супруг, в то время работавший в банке «Империал». Фонд занимался закрытием угольных шахт, хотя горняки выступали резко против. Всемирный банк выделил «Реформуглю» кредит в четверть миллиардов долларов. Но деньги куда-то «испарились», а затем исчез и сам фонд. Ранее об этом подробно рассказывал The Moscow Post .

Затем Голодец стала работать в структурах Михаила Прохорова, в частности, занимала должность замдиректора «Норильского никеля» по социальным вопросам, а также курировала пенсионный фонд комбината. Поговаривают на последнем месте работы она могла «провернуть» некую схему, в результате которой Прохоров фактически утратил контроль над фондом.

Ольга Голодец в свое время успела поработать в команде Михаила Прохорова

По слухам, Голодец могла реализовать это в интересах тогдашнего бизнес-партнера Прохорова, Владимира Потанина. К слову, и себя она не оставила в обиде: по информации «Версии» , Голодец обеспечила бывшим членам Совета директоров предприятия пенсии по 125-150 тысяч рублей, а себе «любимой» — все 200 тысяч. То, что деньги на столь солидное содержание пошли за счет пенсий работников «Норникеля», никого, видимо, не смутило.

Припоминают госпоже Голодец еще одну некрасивую северную историю, связанную с кадетским корпусом в Норильске, учрежденным компанией «Норникель» еще во времена Александра Хлопонина. Как только его сменил Прохоров, начались проблемы, а Голодец предложила корпус расформировать, на что директор учреждения ответил отказом. Пошли камеральные проверки, которые никаких результатов не дали. Впрочем, руководителя корпуса все равно отстранили от должности, а корпус разделили на два новых учебных заведения, резко сократив число учащихся.

«Отставная» аура

Успела поработать Голодец и с другим влиятельным выходцем с Севера — Сергеем Собяниным. У него она работала заместительницей по социальным вопросам и сразу же задекларировала небывалые доходы – за 2010 год заработала аж 57 млн рублей! Кажется, или социальную помощь чиновница оказывала самой себе?

Ходили слухи, что к Собянину Голодец пристроил Прохоров

После голодец перешла на работу в Правительство, где без малого 8 лет курировала образование и медицину, а затем — культуру и спорт. Запомнилась она своими неоднозначными инициативами. Например, в 2013 году объявила о передаче Минобрнауки 300 млн. рублей на дополнительную защиту ЕГЭ от неких хакерских атак. Атаки хакеров в итоге прошли стороной, однако все 300 млн рублей были полностью освоены.

При министре науки Дмитрии Ливанове Минобрнауки по инициативе Ольги Голодец получило 9 млрд рублей «для продвижения в мировых рейтингах 15 российских университетов». Примечательно, что тогда конкурс на получение грантов проводился в закрытом режиме. Победа в нем, поговаривают, досталась образовательным учреждениям, чьи ректоры были близки к Ливанову и Голодец.

Кроме того, политик запустила процесс изъятия имущества из Российской академии наук (РАН) и его дальнейшей передачи под управление структуры с неограниченными правами – Федерального агентства научных организаций (ФАНО). Однако, когда в последнем случился чудовищный пожар, уничтоживший огромное количество ценных документов, Голодец тут же ушла в «тень», а своей должностью поплатился Ливанов.

Как уверяли злые языки, якобы в свое время именно Голодец могла стоять за отставкой главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко. Дескать, она работала в интересах украинского миллиардера, тогда еще будущего президента соседней страны, Петра Порошенко. Дело в том, что Онищенко запретил продавать в России продукцию его фабрики Roshen.

Также занятен случай с отставкой экс-министра регионального развития Олега Говоруна, который продержался в своей должности всего пару месяцев. Ушел он после разгромной критики Владимира Путина относительно срыва сроков президентских указов по развитию Сибири и Дальнего Востока. Однако, по сути, Говоруну досталось за Голодец — проект бюджета на трехлетний срок готовился в борьбе вице-премьеров Игоря Шувалова и чиновницы.

Ну а пока, как уверяют слухачи, вокруг Голодец «летели» головы, времени зря она не теряла: как сообщал «Собеседник» , она якобы получила ВНЖ в Италии, а также приобрела в южной стране и Швейцарии недвижимость.

Получается, в случае чего, Голодец есть, куда переезжать? Надо полагать, этой возможностью она поспешит воспользоваться, если дело в отношении Лукашевич и Попова, которых считают ее «людьми», вдруг повернется в ее сторону.

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