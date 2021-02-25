Управляющий бизнесом министра Мантурова построит яхт-клуб в регионе, которым руководит его бывший заместитель

Проект будет реализовываться на территории, изначально предназначенной для продления набережной

Человек, который управляет частью активов семьи министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, планирует построить причал и яхт-клуб в акватории Волги в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают «Открытые медиа».

Речь идет об Алексее Васине, через которого, по данным ряда средств массовой информации, Денис Мантуров и его родственники управляют своей бизнес-империей. В частности, Васин формально владеет клиникой «Ланцет», основанной супругой министра Натальей Мантуровой. Кроме того, в настоящее время он является основным владельцем компании «360 Менеджмент». Эта компания осуществляет управление отелем Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton в центре Москвы, который ранее связывали с Мантуровым и его семьей. Кроме того, в управлении «360 Менеджмент» находится гостиница «Приморье Grand Resort Hotel» в Геленджике. Данная гостиница принадлежит ООО «Финансовые системы», бенефициарами которого являются мать министра Тамара Мантурова и сын главы «Ростеха» Станислав Чемезов.

В начале текущего года контролируемые Васиным компании прикупили участки в акватории Волги в Нижнем Новгороде. Теперь там планируется возведение причала и яхт-клуба с роскошной гостиницей.

Между тем, территория, о которой идет речь, согласно генеральному плану развития Нижнего Новгорода, должна стать частью набережной Гребного канала и местом отдыха жителей города.

Что интересно, нынешний губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в 2012-2013 годах трудился в Министерстве промышленности и торговли РФ в должности заместителя Дениса Мантурова.