Решением суда уголовное преследование в отношении Андраника Согояна прекращено. Об этом заявил в беседе с корреспондентом Новости Армении – NEWS.am адвокат последнего Артур Пивазян.

По его словам, уголовное преследование в отношении Андраника Согояна (известный вор в законе «Зап») прекращено из-за отсутствия состава преступления и достаточных доказательств. Он подчеркнул, что уже объявлено об окончании и прекращении данного дела. Как сообщил адвокат, Согоян уже на свободе.

На вопрос, были ли свидетели по этому делу, Пивазян ответил, что их было много, но Андраника Согояна никто не узнал.

Напомним, что Андранику Согояну было предъявлено обвинение по пункту 5 части 2 статьи 223.2 УК Армении.