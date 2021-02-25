Камчы Кольбаев останется в колонии до 22 марта

Постановлением Первомайского районного суда продлен срок меры пресечения «вору в законе» Камчы Кольбаеву.

Он останется в колонии №47 до 22 марта. Как стало известно 24 февраля, такое решение суд принял еще 17 февраля.

22 октября 2020 года ГКНБ Кыргызстана сообщил о задержании «вора в законе» Камчы Кольбаева. Отмечалось, что начато досудебное производство по статье 249 («Создание преступной организации или участие в ней») УК КР. 22 октября Кольбаев был доставлен в Главное следственное управление ГКНБ.

Позже Первомайский районный суд Бишкека избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ, однако в ноябре он был переведен в исправительную колонию №47 в связи с состоянием здоровья.

Камчы Кольбаев состоит на учете МВД как лидер организованной преступной группировки. По информации ведомства, в 2018 году ОПГ Кольбаева насчитывала 424 участника.

В 2012 году президент США Барак Обама внес Кольбаева в «черный список» как одного из 7 крупнейших наркобаронов. Госдепартамент США пообещал вознаграждение до миллиона долларов за информацию, «которая приведет к нарушению финансовых механизмов» Кольбаева. Министерство финансов США внесло Кольбаева в «черный список» вместе с именами 10 криминальных авторитетов из стран бывшего СССР.