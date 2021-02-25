Одиозную путану Лизу Ставрову будут судить в Басманном суде Москвы

Сейчас Лизе 22 года, а в эскорте она с 2013 года. Даже сложно представить, какая у неё сложная была жизнь в 15 лет, которая заставила её пойти в шкуры.

Лиза Ставрова – Минск – Москва.

Минская Лиза, подгоняя свою физиономию под новомодный стандарт (губы – гиалуровка для полноты, брови, минимум мейка, угол Джоли) выставляет фотки в соц.сети для привлечения новых подписчиков.

Лиза была в рассылках (2014-2015) как певица, модель из Минска. Фотки были офигенные, но по факту это был жиробас с подборотком морского пехотинца. Она разочаровала всех своих заказчиков во время встреч. Образ жирной кобылы не всегда найдет спрос среди заказчиков, а поэтому Ставрова похудела на сколько смогла. Но образ беззащитной девочки, к которой она стремилась, для неё недосягаем. Она осталась мощной бабищей.

Лиза пробовала себя диджеем, закончила останкинские курсы ведущих (платные, которткие курсы ни о чем) и не брезгует новыми заказами.

Просто на минутку представьте, что в 22 года, когда молодые девушки только начинают входить во взрослую жизнь, Лиза уже имеет душу матерой тетки, которую она продала за деньги.