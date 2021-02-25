«Мусорная месть» Виктории Абрамченко

«Ростех» и «Росатом» помирились на мусорном поприще, что не очень-то понравилось Виктории Абрамченко?

Как сообщает корреспондент УтроNews, вице-премьер Виктория Абрамченко резко высказалась об инициативе по строительству 25 мусороперерабатывающих заводов, исходящей от «РТ-Инвеста» Андрея Шипелова – дочерней компании «Ростеха» (глава Сергей Чемезов). В проекте также должны принять участие «Росатом» и ВЭБ.РФ. Сейчас складывается впечатление, будто бы все больше игроков мусорного рынка готовы объединяться ради «общего дела», что, вполне вероятно, может приходиться не по вкусу Абрамченко, которая, как говорят, представляет интересы совсем других людей.

Основная претензия чиновницы, о которой она заявила даже в своем Instagram-аккаунте, заключается в том, что предприятие эти будут потреблять огромное количество электроэнергии, что встанет в копеечку федеральному бюджету. Может быть, «Ростех» и «Росатом» попросту не сочли нужным договориться с Викторией Абрамченко вне заседаний комитетов?

Почти весь прошлый год СМИ писали, что Сергей Кириенко, который некогда возглавлял «Росатом», и Сергей Чемезов никак не могу поделить мусорный бизнес. А тут резко выясняется, что давние компании-соперники будут отстраивать вместе мусорные заводы. Да не пару-тройку, а аж 25.

Однако у Виктории Абрамченко, похоже, свои планы, как влиться в это «перемирие». Возможно, вице-премьеру не «выгодно», когда крупные компании работают вместе.

А открытая критика двух этих компаний – возможно не что иное, как проявление власти. Дескать, знайте, с кем нужно считаться на этом поприще. Все-таки речь и идет не о нескольких миллионах. «Ростех», к примеру, собирается вложить без малого 1,26 трлн рублей в свое будущее. И все, чего они просят Абрамченко – это обеспечить им финансирование за счет экосбора. А вице-премьер говорит, что государством ничего не должно этим компаниям и покрывать расхода на электроэнергию – это их собственная проблема. Не просматривается тут обида?

Вливаемся в новый бизнес

К слову, история «сотрудничества» «Ростеха» и «Росатома» вызывает вопросы. Буквально несколько месяцев назад корпорации бодались за место на рынке утилизации отходов. А теперь планируют построить аж 25 заводов к 2058 году. Напомним, в сентябре прошлого года ФСБ задержали советника главы «Росатома», а также бывшего депутата и председателя комитета Думы по экологии, Владимира Грачева за якобы получение взятки (сейчас находится под домашним арестом). По версии следствия, Грачев запросил взятку в один миллион евро, а взамен должен был продвигать интересы компании. Об этом писала «Лента.ру».

Существует версия, согласно которой, Грачев лишь сыграл роль разменной монеты: «Росатом» лишился советника, и теперь, судя по всему, начал договариваться с «Ростехом». Делить территорию мирно, так сказать. Однако, никто не оповестил о дележке Викторию Абрамченко и теперь договариваться, судя по всему, предстоит с ней?

Тогда же прошел слух, что эколога подставил «Ростех», главой которого является Сергей Чемезов – прямой конкурент «Росатома». Поговаривали, что ему не нравится, как у «Росатома» идет бизнес и он решил вставить палки в колеса конкурента. Чемезов, к слову, еще в 2019 году предложил сделать «Ростех» федеральным оператором по утилизации промышленного мусора. Об этом писал РБК.

Сергей Чемезов

Не менее интересная ситуация разворачивалась вокруг компании «РТ-Инвест», владельцем которой является Андрей Шипелов. Говорили, что его компания попросту пытается занять все мусорные полигоны в Подмосковье. Не без помощи Чемезова, который, по слухам был с Шипеловым в «дружеских» отношениях. Могло ли быть так, что «Росатом» попытался ступить на чужую территорию, за что поплатился одни из своих самых влиятельных лоббистов?

Про «РТ-Инвест» ходили слухи, что компания финансирует протесты против мусорного полигона в Шиесе, проходившие с 2018 по 2020 год. Якобы, мешая таким образом своим конкурентам выстраивать заводы. Шипелов тогда постарался опровергнуть слухи об этом. Об этом писал РБК.

Кроме того, компания Шипелова пыталась скооперироваться с «Российским Экологическим Оператором» Ильи Гудкова в январе 2020 года. Однако сделка не выгорела. Работу компании жестко раскритиковала Виктория Абрамченко. А в октябре предыдущего года к Гудкову заявились с проверкой. Тогда это дело связали с делом Грачева, мол, он что-то рассказал следствию. Об этом писало издание «Версия».

Примечательно, что до этого Абрамченко призывала сделать РЭО чуть ли не главным помощником властей РФ на мусорном поприще. Поставить компанию, так сказать, в авангарде мусорной реформы в РФ. То есть в отношении структуры у Абрамченко были серьезные намерения.

Поговаривали также, что вице-премьер попросту хочет поставить на место Гудкова своего человека – Парвиза Тухтасунова, который работал у нее в Росреестре. О них с Абрамченко ходили слухи, что их связывало нечто большее, чем просто деловые отношения. Но после массовых проверок в ведомстве, Тухтасунова «замели» и теперь он проходит по делу. Об этом писали «Новые известия».

Виктория Абрамченко

Критика в сторону Гудкова могла быть вызвана (кроме, предположительно, сугубо личных интересов) и потому, что Гудков – это человек Дмитрия Кобылкина, который попрощался со своей должностью в Минприроды 2018 году. У него с Абрамченко давняя вражда. Говорили, что он ни в какую не поддавался влиянию вице-премьера и все делал по-своему. Происходила борьба характеров еще когда сформировался новый кабинет министров. «Ура.ру» писало об этом.

А вместо Гудкова пришел Денис Буцаев, человек бывшего генпрокурора Юрия Чайки, чей сын управляет оператором по обращению с отходами «Хартия». То есть на место главы РЭО пришел тот же человек, которого Абрамченко оттуда и подсидела, чтобы пристроить своего знакомого? Понятно, откуда у чиновницы столько недовольства – это настоящее поражение.

И вот тут самое интересное, Чайки, суд по всему, давно объединились в мусорной сфере с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым. Например, ростеховские компании вместе с компаниями Чайки занимались мусором в Подмосковье. Об этом писал «Коммерсант».

Все это никак не сходится с интересами в этой же сфере Ротенбергов, чьим человеком и является Виктория Абрамченко. Налицо давний конфликт интересов. Ротенберги, к слову давно имеют виды на мусорную сферу. А теперь, когда Чайки водрузили на эту должность обратно Буцаева, Абрамченко вновь вошла в дело.

Вероятно, в этом и состоит задача Абраменко – воткнуть палки в колеса «мусорным» бизнесменам. Объединение «Ростеха», «Росатома» и ВЭБ.РФ – это, возможно, коалиция против вице-премьера. И все это проходит не без помощи семьи бывшего генпрокурора?

А спонсором всего этого «мусоросжигательного пира» готов выступить ВЭБ.РФ, главой которого является Игорь Шувалов. Последний, к слову, будучи первым вице-премьером РФ представил Абрамченко как нового главу Росреестра. Однако потом Шувалов начал критиковать работу структуры при Абрамченко и сейчас, судя по всему, хочет объединиться с «Ростехом» и «Росатомом» против вице-премьера, которая, возможно, отстаивает интересы другой влиятельной семьи. Кажется, у чиновницы сейчас все больше противников. Вот она и решила «наносить» удары?

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