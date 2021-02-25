Дефіцит вітаміну D можна визначити по очах

Нове дослідження дефіциту вітаміну D виявило зв’язок нестачі цього мікроелемента в організмі із запаленням судинної оболонки ока-увеїтом.

Вчені відібрали для дослідження дві групи. У першій пацієнти страждали увеїтом, а друга-контрольна. В ході експерименту був виміряний рівень вітаміну D в крові у обох груп. Зазначалося, що у пацієнтів з активним увеїтом рівень цього мікроелемента в крові був нижчим, ніж у осіб з неактивним захворюванням. Також люди, які періодично приймали вітамін D, рідше хворіли на цю недугу. Дослідники прийшли до висновку, що добавки даного вітаміну можуть допомогти запобігти рецидив увеїту.

Вчені попереджають, що якщо людина схильна уникати сонця, страждає алергією на молоко або дотримується суворої веганської дієти, він ризикує отримати дефіцит вітаміну D. відомий як сонячний вітамін, він виробляється організмом у відповідь на вплив променів на шкіру. Очевидно, що для людей, які не живуть на екваторі, в зимові місяці дефіцит вітаміну D – це реальність. На нього може вказати 5 ознак. Крім увеїту, британське видання Express називає наступні:

* Чутливість до світла;

* нечітке зір;

* пелена перед очима;

* біль і почервоніння.

Щоб переконатися, що організм отримує достатньо вітаміну D протягом зимових місяців, медичні працівники рекомендують приймати щодня його у формі таблеток.

Однак зловживання цим мікроелементом може привести до проблем. За даними Mayo Clinic, одним з основних наслідків “токсичності” вітаміну D є часте сечовипускання. Вітамін D жиророзчинний, що означає, що він не виводиться з уриною. Якщо вживати занадто багато даного вітаміну, це може спричинити за собою затримку кальцію в крові, що призведе до стану, відомому як гіперкальціємія (надмірний рівень кальцію в крові).