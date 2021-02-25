Глава Киевгорстроя Игорь Кушнир знал о санкциях СНБО за две недели до их введения и вывел из-под них свои бизнесы: кто ответит за слив информации?

19 февраля президент подписал указ «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 лютого 2021 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», в котором, среди прочих, под санкции попала компания Klodius Investments Limited, принадлежая гражданке Кипра Оксане Кушнир. Компания зарегистрирована на Британских Виргинских Островах.

Никому неизвестная Оксана Кушнир является супругой весьма известного отечественного деятеля – бывшего заместителя министра обороны Украины, а ныне – президента «Киевгорстоя» (Київміськбуд) Игоря Кушнира.

Сам Кушнир уже поспешил назвать решение СНБО «ошибкой» и пообещал подать в суд относительно его отмены в части санкций, касаемых компании его жены. Также, в лучших советских традициях, он поспешил отмежеваться от жены. «Работу и бизнес-дела мы ведем отдельно, у нас есть брачный договор. Моя жена действительно является владелицей вышеуказанной компании», – немедленно заявил Кушнир.

То, что компания, попавшая под санкции, теснейшим образом связанная (сказки о раздельном бизнесе от Игоря Кушнира оставим для самых упоротых лохов и отечественных правоохранителей) с главой крупнейшего украинского государственного застройщика, само по себе весьма интересно.

Но куда интереснее другое. А именно то, что о грядущих санкциях Игорь Кушнир узнал как минимум за неделю до подписания президентом соответствующего указа. И успел вывести из-под удара другие свои предприятия.

Об этом свидетельствуют данные ресурса Опендатабот, который дает возможность проследить владельцев бизнесов по всему миру.

Так вот, суда по данным реестра, 18 февраля, Klodius Investments Limited вышла из состава акционеров строительных компаний ООО «БУД-ПРОЕКТ ГРУП» и «ІНВЕСТКОНСАЛТИНГ-К».

Новым собственником «ІНВЕСТКОНСАЛТИНГ-К» стала компания «МЕДАЛЛІОН ІНТЕРНЕЙШЕНЛ КО», конечным бенефициарным собственником в которой значится Оксана Кушнир.

Что касается ООО «БУД-ПРОЕКТ ГРУП», то 16-18 февраля состав ее собственников тоже претерпел внезапные изменения:

А еще раньше, 8 февраля, изменения коснулись еще двух компаний Оксаны Кушнир – ООО «Монолит Буд» и ООО «Панель Буд Консалтинг». Их бенефециаром стала все та же кипрская А-РІАЛТІ АІФ ВІ.СІ.АЙ.СІ.ЛТД.

Этот перечень и элементарная проверка реестров стопроцентно и безоговорочно подтверждают предположение блогера Владимира Бондаренко, высказанное ним сразу же после опубликования Указа президента о санкциях: информацию Кушниру слили еще на этапе их подготовки. Кстати, подобный фортель с бенефициарами компаний произошел не только у Кушнира – перед опубликованием санкционного списка своих владельцев поменяли несколько компаний Медвечука: например, его окружение избавилось от нефтебазы в Киеве за несколько часов до санкций

Так что вывод напрашивается однозначный – в кругу тех, кто принимает решения о санкциях, есть люди, которые информируют о них заинтересованных лиц. Кто это – простые негодяи, решившие заработать, продавая известную им информацию, или же агенты спецслужб России, передающие ее в Москву, которая потом делится этими сведениями со своими агентами влияния, – не так уже и важно. Ибо что одно, что другое – национальная катастрофа. Вспомним, кстати, в этой связи проваленную операцию по поимке «вагнеровцев». Выводов тогда не последовало, последуют ли они сейчас?

Собственно, на этом история не заканчивается. Как пишет все тот же Владимир Бондаренко, «сегодня (23.02.) одна депутатша Киевсовета от УДАРа отказалась от мандата и вместо неё зайдет Илья Кушнир, сынок вышеозначенного лишенца».

О ком именно из действующих депутатов идет речь, Бондаренко не сообщает. Сайт Киеврады тоже пока об этом умалчивает. Но, как гласят данные ЦИК, Кушнир Илья Игоревич действительно являлся кандидатом в депутаты Киесовета в октябре 2020 года от партии Кличка «УДАР». И в раду не попал.

За него проголосовало аж 322 избирателя, но избирательная система, которую подсунули украинцам на прошлогодних выборах, позволила зайти в местные советы даже людям, за которых не проголосовал вообще никто. Так что Илья Игоревич еще имеет вполне приличный результат.

Впрочем, давайте вернемся к его отцу, главе «Киевгорстроя» Игорю Кушниру. То, что он имеет покровителей на самом верху, понятно. Но, в связи с такой вот рокировкой в фракции «УДАРа» в Киевсовете, подтверждается и другая версия, высказанная неоднократно: деятельность Кушнира на посту Киевгорстроя выгодна и Виталию Кличку, который не просто не может не знать о том, что киевское муниципальное предприятие показывает минимальные прибыли, а его руководитель тем временем покупает жилье во Флориде. Это не район Киева, если кто по незнанию подумал, это штат в США. Именно там Кушнир построил себе скромный домик за 11 миллионов долларов.

Как минимум, Кушнир делится с Кличко – а иначе с чего бы тот закрывал глаза на его махинации с «Киевгорстроем»? А теперь в этой благородной деятельности ему будет помогать новый депутат Киевсовета Илья Игоревич Кушнир. Интересно, его отец отречется от него, когда припечет, так же, как отрекся от своей жены?

Максим Прохоренко