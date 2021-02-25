Аркадию Ротенбергу досталась почти четверть всех бюджетных средств, выделенных на развитие Крыма

Самый крупный проект, на котором заработал близкий к президенту бизнесмен – строительство моста через Керченский пролив

Различные структуры, аффилированные с близким к президенту Владимиру Путину бизнесменом Аркадием Ротенбергом, за пять лет освоили на государственных подрядах в Крыму почти 300 миллиардов рублей, то есть примерно четверть всех денежных средств, которые власти выделили на развитие полуострова с 2014 по 2024 год. Об этом говорится в расследовании издания «Проект».

К примеру, на возведение 19-километрового Крымского моста через Керченский пролив из бюджета было выделено 228 миллиардов рублей, подряд целиком отдали Ротенбергу. Стоит при этом заметить, что изначально в проект закладывалась меньшая сумма, однако стоимость работ в ходе строительства постоянно росла. В прошлом году Ротенберг получил звание Героя Труда за «особые заслуги в строительстве Крымского моста».

Кроме того, по данным «Проекта», на реконструкцию детского лагеря «Артек» Ротенбергу было выделено 30,5 миллиарда рублей. За те годы, в течение которых проводились работы, сметы увеличились в 13 раз. Так, например, один лишь забор вокруг территории комплекса обошелся бюджету в 3 миллиарда рублей.

Также Ротенберг по крайне низкой цене приобрел у государства десять санаториев и пансионатов на крымском побережье Крыма. Кроме того, за половину реальной стоимости (700 миллионов рублей) власти отдали ему дворец князя Петра Романова в Мисхоре. Помимо этого, бизнесмен оказался единственным бенефициаром крымской игорной зоны, вложив в ее создание 3 миллиарда рублей.

В расследовании также говорится о том, что на мысе Сарыч, совсем рядом с государственной дачей Горбачева «Заря», для Ротенберга возводится особняк площадью 5-6 тысяч квадратных метров. Не так давно рядом с поместьем была замечена его яхта Rahil.