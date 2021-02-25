Российский скандальный актер Алексей Панин «обрушился» на «изменившего ему» певца Никиту Джигурду, вновь женившегося на фигуристке Марине Анисиной, с которой он расстался в 2016 году.

«Никогда не прощу Джигурду! Признавался в любви мне, а женился опять на Анисиной. Подлец! Гад! Мерзавец!» — написал Панин в Instagram и выложил «подтверждающие» эти слова кадры с Никитой Джигурдой.

Недавно Панин, уехавший в Испанию, в интервью для проекта «Алена, Блин!» рассказал о своей сексуальной жизни, назвав себя бисексуалом. Актер не скрывает увлечение свингерством и не стесняется называть имена известных любовниц. Алексей Панин является фигурантом базы «Миротворец» как провокатор, а также за посягательство на территориальную целостность Украины, сознательное нарушение государственной границы Украины в АР Крым. Никита Джигурда также является фигурантом базы «Миротворец» — как российский пособник террористов.