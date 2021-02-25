Через аномальні холоди замерз Ніагарський водоспад (фото)

На кордоні Канади і США замерз Ніагарський водоспад. Через те, що в провінції Онтаріо встановилися мінусові температури, води нібито зупинилися.

Ніагарський водоспад на кордоні США і Канади частково покрився льодом через аномальні холоди, які фіксуються в Північній Америці. За даними Всесвітньої метеорологічної організації, снігом покрито більше 70% території США. Про це повідомляє TUT.by.

Користувачі соцмереж діляться фотографіями незвичайного видовища, проте насправді потоки води не перетворилися в лід – це ілюзія. Ще в 2019 році на сайті парку «Ніагара Паркс» всім, хто цікавиться роз’яснили: коли температура повітря опускається нижче нуля, туман і водяний пил, яку утворюють скидає в річку Ніагару потоки води, дійсно замерзають і утворюють крижану кірку. Вона і створює відчуття, ніби водоспад замерз – проте під льодом вода продовжує падати.



фото: Facebook



фото: Facebook



фото: Facebook



фото: Facebook

Замерзла Ніагара в останні роки не така вже й рідкість. Водоспад покривався льодом і в 2019, і в 2017 році, а в 2014 році обмерзання, як тоді писали, стало рекордним за останні 70 років. Перші ж фотографії замерзлого водоспаду датуються 1912 роком.