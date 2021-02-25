В Минэнерго предупредили о возможном подорожании электроэнергии и тепла

Это может произойти из-за увеличения утилизационного сбора на технику для горных работ

Тепло и электроэнергия в России могут подорожать из-за увеличения утилизационного сбора на технику для горных работ. Об этом информирует газета «Известия» со ссылкой на письмо заместителя главы Министерства энергетики РФ Анатолия Яновского в Министерство экономики и Министерство промышленности и торговли.

В письме отмечается, что себестоимость угольной продукции непосредственным образом оказывает влияние на размер тарифов. В том случае, если ставки утилизационного сбора будут пересмотрены, это повлечет за собой рост себестоимости и, соответственно, может привести к подорожанию тепловой и электрической энергии.

Правительство намерено принять несколько постановлений, согласно которым размер сборов на специальную технику российского и иностранного производства увеличится в 2-4 раза, на автомобили – на 25%. Речь идет о бульдозерах, колесных ковшовых фронтальных погрузчиках, многоковшовых экскаваторах и другой технике, используемой в угольной промышленности. Планируется, что дополнительные средства, вырученные со сборов, будут использоваться для поддержки спроса на отечественную продукцию и субсидирование российских производителей.

В своем письме заместитель главы Министерства энергетики подверг сомнению утверждение о том, что увеличение утилизационного сбора будет способствовать отказу от иностранной техники. По утверждению Яновского, отечественные аналоги не обладают необходимыми характеристиками.

Также чиновник отметил, что средства, вырученные благодаря утилизационному сбору, предназначены для компенсации затрат по утилизации вышедшей из годности техники и для развития перерабатывающих предприятий, поэтому потратить их на помощь российским производителям не получится.