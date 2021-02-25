Шапран Сергей Валентинович: против уголовника сменившего фамилию дабы скрыться от следствия возбуждено 7 уголовных дел

Неделю назад в масс-медиа появилась информация о том, что газового афериста Сергея Шапрана вызывают в суд за невыплату зарплату своим сотрудникам компаний «Аграрная компания» ЛЕНД ОІЛ» и ООО «Лендхил». Что известно о днепровском молодом одиозном бизнесмене Сергее Шапране? О роскошных пристрастиях предпринимателя – о собственной роскошной яхте с эксклюзивным дизайном «Принцесса Виктория», цена которой составляет около полумиллиона долларов. О политическом провале. О грандиозных газовых махинациях. Об этом и не только – читайте прямо сейчас.

Кто такой Сергей Шапран: факты из жизни

Одиозный бизнесмен родом из Днепра. Родился в 1983 году. Имеет высшее образование. Сейчас проживает в Киевской области. Является директором, владельцем и бенефициаром «Броварского алюминиевого завода».

Согласно информресурсу «Чесно», в 2012-м баллотировался по мажоритарке в Верховную раду по округу 97 в Киевской области. Не прошел. Больше и не пытался… Иначе говоря, в политику не вжился.

Сергей Шапран – любитель шикануть

Так, к примеру, у него есть собственная роскошная яхта с эксклюзивным дизайном «Принцесса Виктория», цена которой составляет около полумиллиона долларов. Это одно из самых дорогостоящих и элитных судов на Днепре – английская яхта марки «Princess V 65», корпус которой составляет 20 метров.

Подробнее – смотрите в видео BIHUS info.

Какими компаниями владеет Шапран

По данным ресурса Youcontrol Сергей Шапран является бенефициаром 10 компаний и владельцем 12 фирм.

Мы сегодня не будем говорить обо всей этой палитре, хотя есть тема для серьёзного разговора. Пока остановимся на нескольких.

Алюминиевый завод в Броварах – визитная карточка Шапрана

Именно благодаря этому предприятию его чаще всего узнают в СМИ. Статусный капитал компании – 5 миллионов. Шапран также выступает единственным бенефициаром завода. Среди основателей компании также числится кипрская компания «АЛЮМЕТА ЛТД». Как говорится, концы в воду…

В ноябре прошлого года у завода был налоговый долг почти 19 тысяч гривен.

Компания числится в 38 судебных реестрах…

Криминал, схемы и другие приключения Сергея Шапрана

В конце 2017-го года Шапран засветился в масштабной афере, связанной с хищениями газа в Киевской области. Итак, теперь подробнее. Тогда сотрудники метрологической службы общества «Киевоблгаз» накрыли схему вышеупомянутого товарища медным тазом. О чем идет речь?

В ходе плановой экспертизы на алюминиевом заводе Шапрана в Броварах, уполномоченная комиссия зафиксировала нарушения в настройке программного обеспечения, связанные с изменением параметров узла учета газа. Там, по подсчетам специалистов, были намеренно уменьшены в 9 раз зафиксированные объемы потребленного газа, то есть знающие люди спецом заставили счетчики считать потребление газа в разы медленнее. Воровство владельцев завода составило приблизительно 120 тысяч кубометров газа ежемесячно. А «Киевоблгаз» по горячим следам сразу доначислил 47 миллионов грн за пользование потребленным ресурсом. При этом, высказанные руководством завода подозрения в предвзятом отношении к отдельному потребителю, газовой компанией были четко отвергнуты.

Дальше – интереснее. На следующий день после наложения на завод санкций выявились дополнительные весьма интересные нюансы. Так, на оборудовании завода были обнаружены пломбы, которые не имели заводских маркировок и не имели необходимых элементов защиты. Другими словами, размеры аферы и хищений могли быть значительно весомее. На тот момент ответственных должностных персон всего лишь официально предупредили об уголовной ответственности за вмешательство в работу измерительной техники.

Позже в СМИ появилась информация о том, что этот Броварский алюминиевый завод штрафанули на сумму 47 млн грн за украденный газ.

Шапран не выплачивает зарплату своим сотрудникам: его вызывают в суд

Ну, да ладно, в сфере интересов Шапрана есть и другие предприятия, с которыми тоже не все гладко. Так, к примеру, из свеженького: этого товарища вызывают в суд в связи с его компаниями ООО «Аграрная компания» ЛЕНД ОІЛ» и ООО «Лендхил».

Так, 15 января в СМИ появилась информация о том, что Сергея Шапрана вызывают в суд по делу №2/335/805/2020. Повестка дня – взыскание задолженности по заработной плате, компенсации среднего заработка за время задержки расчета, и других расходов, не выплаченных при увольнении, которое состоится 30.01.2020 года в 11 час. 00 мин. в помещении Орджоникидзевского районного суда в Запорожье.

Что же это получается?Сергей Шапран не выплачивает зарплату своим сотрудникам? Нехорошо!

Теперь подробнее о компаниях, связанных с этим судебным делом.

Что известно об «Аграрной компании «Ленд ОІЛ»

Статусный капитал ООО «Аграрная компания «Ленд ОІЛ» составляет 24 545 344 грн. Она имеет небольшой налоговый долг в 340 гривен. А вот ООО «Лендхил» является одним из владельцев этой компании. Ей принадлежит 50 %. Вторая половина принадлежит самому бенефициару – Шапрану. Замкнутый круг.

Что известно о компании ООО «Лендхил»

Статусный капитал – более 1,4 миллиона гривен. При этом у фирмы висит налоговый долг в 506 гривен. Агро-компания Шафрана также числится в 29 судебных реестрах, а также выступает заявителем или ответчиком в 6 судебных делах. Это немалое вредное «богатство».

Как думаете? Интересно, посетит ли Сергей Шапран это скандальное судебное заседание 30 января, которое состоится уже через неделю? Мы будем следить за развитием событий, и, конечно же, будем держать вас в курсе всех событий. Дальше – больше!