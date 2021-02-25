Бывших чиновников «Укрэнерго» подозревают в махинациях на 380 млн при строительстве подстанции на Донбассе

Бывших чиновников «Укрэнерго» подозревают в махинациях при проведении тендеров во время строительства подстанции «Креминская» в Луганской области, которые привели к ущербу на 380 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Бывшим начальнику департамента и председателю тендерного комитета государственного предприятия «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» объявили о подозрении по факту злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

По версии правоохранителей, фигуранты специально создали условия, которые привели к безосновательному отклонению наиболее экономически выгодного предложения одного из участников торгов при закупке комплекса работ и услуг по договору подряда на строительство подстанции «Креминская» в Луганской области.

«Эта подстанция является крайне важной для обеспечения энергоснабжения части Луганской области, которая после начала боевых действий в 2014 году осталась отрезанной от единой энергосистемы Украины из-за повреждения части высоковольтных линий», — сообщили в Офисе генпрокурора.

Если вину злоумышленников докажут, им грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.