Озвучено три причини відмовитись від використання WhatsApp

В інтернеті зараз можна побачити численні поради і рекомендації про те, щоб видалити зі смартфона месенджер WhatsApp. Для багатьох користувачів, які користуються даними месенджером, залишається незрозуміла така рекомендація. Давайте розберемося чому в мережі з’являються такі голоси. На те є кілька причин:

1. Заяви Павла Дурова

Ще з 2019 Павло Дуров – засновник соціальної мережі ВКонтакте і месенджера Telegram закликав видалити WhatsApp. Він говорив про те, що месенджер і далі буде передавати дані третім особам і не буде таким безпечним.

Справа в тому, що приблизно з того часу фахівці стали знаходити уразливості в месенджері, які дозволяють отримувати особисті дані користувачів і тому ця програма вважалася однією з найменш безпечних для конфіденційного листування.

Однак, розробники месенджера виправили помилки і проблема пішла. Хоча це сильно вплинуло на репутацію месенджера і багато звичайно ж його видалили.

Так, заяви таких медійних персон як Дуров створюють хвилю обговорень і інформації. Це все збільшило популярність месенджера Telegram.

2. Політика конфіденційності WhatsApp

У 2020 році месенджер поміняв свою політику конфіденційності. Тепер вона передбачає, що WhatsApp буде надавати деякі особисті дані для соціальної мережі Facebook. Що було необхідно для розвитку мессенджера в різних напрямках, в тому числі торгівлі і реклами.

Це викликало хвилю невдоволень в різних країнах і знову-таки вдарило по репутації месенджера. До того ж нещодавно адміністрація месенджера повідомила про те, що користувачі, які не погодилися з новою політикою конфіденційності, не зможуть відправляти і отримувати повідомлення в месенджері.

Звичайно ж багато людей на цьому тлі видалили додаток і перейшли на інші месенджери, більш того, вони стали рекомендувати видалити WhatsApp і своїм знайомим.

3. WhatsApp займає багато пам’яті в смартфоні

Багато людей стали звертати увагу на те що месенджер займає дуже багато місця в смартфоні. Люди почали видаляти через це програму і радити робити також і іншим.

Справа в тому, що багато хто використовує месенджер не тільки для відправки та отримання текстових повідомлень. Так само через додаток відправляється величезна кількість файлів: відео, картинок, музики і так далі. WhatsApp створює резервну копію і копії всіх відправлених і отриманих файлів, щоб користувачі могли отримати у них доступ.

Це само собою займає певне місце на смартфоні, в якихось випадках навіть дуже велике місце. Але те ж саме можна сказати про інші месенджери, наприклад Viber.

На жаль, багато людей просто не знають як очистити пам’ять в месенджері і звільнити її від непотрібних файлів. Природно, месенджер від великої кількості файлів і забитої пам’яті смартфона може пригальмовувати і це починає дратувати користувачів.

Підсумуємо

Отже, WhatsApp дуже популярний месенджер, який відомий по всьому світу. У зв’язку з деякими подіями описаними в статті, він став особливо популярний для обговорення в мережі інтернет.

Мессенджер встиг придбати не дуже хорошу репутацію через свої проблем з безпекою даних користувачів і політикою конфіденційності.

Деякі популярні люди стали закликати видаляти месенджер в інтернеті і звичайно ж багато користувачів, які довіряють таким людям, так і вчинили.