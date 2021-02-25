Сын депутата ГД получил срок за нападения на прохожих

Никулинский суд Москвы вынес приговор Абдулгамиду Гаджиеву- сыну депутату Госдумы Мураду Гаджиеву.

Он и четверо его друзей признаны виновными по ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц, из хулиганских побуждений). Отпрыск парламентария получил два и года и семь месяцев заключения – это довольно мало с учетом содеянного. Гаджиев вместе с друзьями-мажорами запугивал москвичей, нападал на них, устраивал «разборки». При этом друзья депутатского сына уже имели судимости за подобные поступки, ранее они отделывались условными сроками. В этот раз их осудили за нападение, совершенное 23 июня 2020 года. Молодые люди на автомобиле «Тойота-Камри», нарушив правила дорожного движения, остановились на пешеходном переходе вблизи проезжей части проспекта Вернадского в Москве. Один из них беспричинно спровоцировал словесный конфликт с переходящим дорогу пешеходом. Затем все пятеро, включая Гаджиева, вышли из автомобиля и избили его.

Источники телеграм-канада ВЧК-ОГПУ рассказывали, что за Абдулгамидом Гаджиевым тянется очень-очень длинный шлейф криминальный историй, в том числе с использованием оружия. И не только за Абдулгамидом, но и за его старшим братом Муртузом. Просто отцу в большинстве подобных историй удавалось решать их проблемы с законом. Как это было в ночь с 24 на 25 июля 2020 года в Дербенте. ЧП произошло после боя между бойцами ММА А. Емельяненко и М. Исмаиловым. После просмотра боя несколько горожан, молодых ребят возвращались домой на автомашине. В районе пересечения улиц Ю. Гагарина и Г. Гасанова дорогу им перекрыла иномарка. На просьбу освободить дорогу, последовал отборный мат. Более того, автохамы затеяли перепалку, а потом драку. Как оказалось, дорогу перекрыла машина, в которой находились младший сын Мурада Гаджиева Абдулгамид, внук ещё одного деятеля, директора Дербентского колледжа «Финансов и права» Гайдарова Н.А., который дружит с семьей Гаджиевых, младший сын бывшего главы города Дербентского района Курбана Курбанова.

Местная молодежь не испугалась мажоров. Тогда они стали срочно вызывать себе помощь из числа друзей и родственников. Первым на место приехал старший сын Мурада Гаджиева Муртуз. После недолгой перепалки снова началась драка с применением уже огнестрельного оружия. Повезло, что находившийся в руках одного из мажоров боевой пистолет не выстрелил, стрельба велась из травматического оружия. На место происшествия прибыла полиция, но свита семьи Гаджиевых и родственники Курбановых вопрос по-тихому замяли с обещаниями разобраться и наказать ребят, которые не признали «авторитет» отпрысков Гаджиевых и Курбановых.

Депутат Госдумы Мурад Гаджиев считается королем Дербента . Источники рассказал, как он начинал свой путь в бизнесе. В тяжелые и бандитские 90-е годы город Дербент стал ареной баталий между находящимися на этапе становления криминальными, мафиозными, родовыми кланами Дагестана. Наверное, как и вся республика в тот период. Но особенно лакомый кусок был Дербент, который являлся самым многонациональным, самым тихим и спокойным. В 1993 году на директора коньячного комбината Николая Ивановича Чубова оказывалось давление, наездами, избиениями прямо в кабинете на рабочем месте, приезжали вооруженные спортсмены, требовали отдать предприятие. Такие наезды были неоднократные пока директор комбината не сдался. Пришлось отдать завод в руки семьи Гаджиевых.

От кого и в чьих интересах действовали спортсмены понятно. До прихода на завод директором Мурад Гаджиев работал технологом на небольшом винзаводе в селе Хазар Дербентского района. Со временем Мурад Гаджиев практически забрал под себя весь город. Конечно, не без помощи отца Станислава Гаджиева.

В официальной декларации депутата Госдумы Мурада Гаджиева, вы не найдете его миллиардных активов. Основные финансовые активы Мурад Станиславович в Российской Федерации не держит, кроме, конечно, необходимого. Он предпочитает офшоры, Мальту, где имеются счета его родственников. А собственность сокрыта во многих странах – Багамах, Малайзии, Франции, Великобритании. Первая известная компания Гаджиева Melita Europe Holdings Ltd, находится на Мальте, в городе Слиема, 64 St. Anne`SCourt, Flat 5 BisazzaStreet. 44,6% АО «Дербентский коньячный комбинат» принадлежит этой компании, бенефициар фирмы – сестра жены Мурада Гаджиева — Сапият Куршиева. 55,35 % АО «Дербентский коньячный комбинат» принадлежит супруге Мурада Гаджиева — Ашуре Магомедзагидовне Гаджиевой. Председатель Совета директоров АО «Дербентский коньячный комбинат» — Куршиев Магомедзагид Куршиевич. Судя по всему, тесть Мурада Гаджиева. Вторая компания это – кипрская Van Denel Ltd, адрес — город Никосия, Αγίας Ελένης, 2, STASSINOS BUILDING, Floor 6, 1060. Зарегистрированная на Павла Ягутиловича Мишиева – в прошлом главного инженера АО «Дербентский коньячный комбинат», ныне генеральный директор комбината.

Продолжение следует

Арсений Дронов

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