Власти предписали украинским провайдерам заблокировать 426 сайтов. Полный список

Следственный отдел Голосеевского управления полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве направил письмо от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, с требованием заблокировать работу 426 сайтов. Схема блокировки такая же, как и по четырем Телеграмм-каналам, которые было предписано заблокировать вчера.

Об этом говорится в заявлении на сайте Нацкомиссии.

Основание — определение следственного судьи Голосеевского районного суда Киева от 04.02.2021 по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

«Наложение ареста на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети Internet при использовании веб-ресурсов путем предписания интнернет-провадерам закрыть к ним доступ», — говорится в заявлении.

Ниже приводим полный список сайтов.

30.https://forklog. com/

40.http://www.1ouisville- hiropractors.com/

90.http://www.risikolebensver sicherungvergleiEch.de/starye

91.http ://ikazlevha.net/

341.http://waptools. net/

391.http://www.thewaytheworldspinsup.org/

396.https://www. netadvocate.org/

402.http://www. ceska-posta.com/

413.https://xn--80axev2c.xn--h1aazf.xn-- jlamh/

416.https://xn--e lakfdfbkej6c.xn--h1aazf.xn--jlamh/

426.http://dvsslco24.org/,