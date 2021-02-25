Автоводіям розповіли, як часто потрібно мити автомобіль взимку

Тримати автомобіль в чистоті потрібно завжди – це допомагає зберігати його в технічно справному стані і допоможе виявити несправності. Однак взимку це робити складніше, тому часто водії обмежуються мийкою раз на місяць.

Нещодавно скута морозами Україна почне відігріватись. Деякі автомобілісти вважають цей період легким часом для своїх авто. Однак експерти закликала автовласників відвідувати автомийку взимку не рідше разу на тиждень.

«На стан машини впливає практично все – мороз, відлига, часті температурні перепади. Тому потрібно бути уважними. Європейські та американські виробники давно подбали про захист лакофарбового покриття », – наводить радіостанція слова топ-менеджера.

Арки, підкапотний простір, та й сам кузов вимагають регулярного догляду і чистоти. В іншому випадку всі ці місця можуть піддатися утворення корозії, а реагенти, якими посипають дороги взимку, ще більш прискорять цей процес. Крім того, на її думку, на керованість сильно впливає наявність великої кількості снігових наростів на кузові.

При цьому вона порадила не дуже старатися щіткою або скребком при появі на машині криги. Це також може призвести до пошкодження ЛКП.