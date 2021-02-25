Шария объявили в государственный розыск

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в государственный розыск известного блогера Анатолия Шария, которому ранее сообщили о подозрении в госизмене.

Об этом OBOZREVATEL рассказала пресс-служба учреждения. Там отметили, что причиной стало то, что 25 февраля он не явился в СБУ для участия в допросе в качестве подозреваемого.

В службе также добавили, что ознакомили адвоката Шария Валентина Рыбина с материалами производства.

«Следователи СБУ ознакомили адвоката Анатолия Шария В.Рыбина с материалами производства, которые служили для сообщения о подозрении его подзащитному. В.Рыбину также вручено ходатайство об избрании меры пресечения А. Шарию, которое далее будет направлено в суд», – отметили в учреждении.

О дальнейшем ходе дела относительно блогера в СБУ пообещали сообщать отдельно.

«Представление Шария в государственный розыск – процессуальная процедура, то есть правильная последовательность. Чтобы дойти до Б, сначала следует пройти А», – сказал собеседник.

Напомним: в минувший вторник, 16 февраля, Шарию было сообщено о подозрении сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 111 «Государственная измена» и ч. 1 ст. 161 «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам».

Речь идет о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижении национальной чести и достоинства и тому подобное. Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях Шария имеются факты его подрывной деятельности против Украины.

По данным структуры, видеоролики Шария активно использовали российские СМИ в своих эфирах. В частности, «Россия 24», «Россия 1», телеканал Министерства обороны РФ «Звезда».