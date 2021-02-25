На одесском промрынке чуть не украли сейф, где хранились более 1,5 миллиона гривен и еще 180 тысяч долларов

В Одессе трое мужчин решили украсть сейф с крупной суммой денег из одного из помещений на промтоварном рынке, однако им помешали охранники.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

По данным правоохранителей, один из злоумышленников проник в павильон, повредив окно на втором этаже и залез в помещение, чтобы вынести сейф с большой суммой денег. В это время двое его подельников наблюдали за обстановкой вокруг.

Кроме сейфа, в котором лежали более полтора миллиона гривен и около 180 тысяч долларов злоумышленники взяли несколько тысяч гривен из кассы, однако им не удалось унести с собой крупную сумму. Парней задержали сразу же охранники рынка совместно с полицейскими, которые отрабатывали там оперативную информацию.

По данным правоохранителей, один из преступников ранее работал у хозяина обворованного помещения кладовщиком.

«Действия правонарушителей следователи полиции под процессуальным руководством Ильичевской местной прокуратуры квалифицировали как покушение на кражу, совершенную в особо крупных размерах, по ч. 2 ст. 15 и ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины», — рассказали в полиции.

Правоохранители также сообщили, что мужчины оказались жителями Одессы 20, 23 и 24 лет. Если вину злоумышленников докажут, им грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.